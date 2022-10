macOS Ventura sera disponible pour tous les utilisateurs le 24 octobre

Apple a annoncé macOS Ventura à la WWDC 2022 en juin avec iOS 16. Cependant, alors que la mise à jour iOS a été rendue publique en septembre, macOS 13 a été retardé jusqu’en octobre. Apple a maintenant confirmé que macOS Ventura sera disponible au public le lundi 24 octobre prochain.

Quoi de neuf dans macOS Ventura ?

macOS Ventura (ou macOS 13) est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. La prochaine version du système d’exploitation améliore les fonctionnalités de continuité entre iPhone et Mac, de sorte qu’un iPhone peut désormais être utilisé comme webcam d’ordinateur. Une autre nouvelle fonctionnalité de continuité vous permet de transférer un appel FaceTime d’un iPhone vers un Mac ou vice versa.

Tout comme sur iOS, les utilisateurs d’iMessage peuvent enfin modifier et annuler l’envoi de messages sur macOS. Mail a également été mis à jour avec des options pour annuler l’envoi d’e-mails et Safari prend désormais en charge les clés d’authentification, une nouvelle façon de s’authentifier auprès des applications et des sites Web sans mot de passe traditionnel.

Il existe de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités telles que Desk View, de nouvelles API de jeu, un tableau de bord Game Center repensé, Stage Manager et une application Météo pour la première fois sur un Mac.

macOS Ventura améliore encore ce que vous faites le plus sur Mac, avec de nouvelles façons puissantes d’en faire plus, de partager et de collaborer dans vos applications préférées, de vous immerger dans des jeux de niveau supérieur et de tirer pleinement parti de vos autres appareils.

Selon Apple, macOS Ventura sera disponible pour tous les utilisateurs le 24 novembre. La mise à jour nécessite un Mac introduit en 2017 ou plus tard. Vous trouverez plus de détails sur macOS Ventura sur le site Web d’Apple.

Il convient de noter qu’iOS 16.1 et iPadOS 16.1 seront également rendus publics la semaine prochaine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :