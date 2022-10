Mise en ligne de la mise à jour Samsung Galaxy Z Flip 3 One UI 5 Beta 2

Samsung teste activement la mise à jour One UI 5 sur plusieurs de ses appareils. Bien que Samsung n’ait pas encore publié la mise à jour stable One UI 5, qui devrait sortir ce mois-ci. Mais nous savons qu’une fois que Samsung publiera des mises à jour stables pour sa série S22, cela ne s’arrêtera pas là. Le géant de la technologie publiera bientôt la mise à jour pour d’autres appareils, dont le Galaxy Z Flip 3.

Le Galaxy Z Flip 3 est entré dans le programme bêta One UI 5 basé sur Android 13 il y a environ une semaine. La première version bêta de l’appareil a été publiée en Corée du Sud, en Chine et au Royaume-Uni. Et une semaine plus tard, Samsung a maintenant publié la deuxième version bêta de One UI 5 pour le Galaxy Z Flip 3 en Chine. Bientôt, il s’étendra également à d’autres régions.

La mise à jour Samsung Galaxy Z Flip 3 One UI 5 Beta 2 est livrée avec une version logicielle ZVJ9 qui peut être la même pour la mise à jour dans d’autres régions. La nouvelle mise à jour bêta se concentre sur les corrections de bugs et certaines améliorations. Le correctif inclut une erreur de son de craquage lors de l’aperçu du montage vidéo. Voici le changelog traduit.

Modifications/améliorations majeures

[Video editor] Erreur de fissuration lors de la vérification de l’aperçu après avoir défini l’effet et la tonalité de manière arbitraire

[Camera] Erreur d’affichage de l’icône du Switch selfie arrière

[Wallpaper] Couvrir l’image d’aperçu de l’écran d’accueil et l’image appliquée différente réelle

[Camera] Erreur d’écran de la caméra AR Emoji

[Camera] Après avoir enregistré des photos et des vidéos en mode Flex, confirmez Dans> Erreur d’écran lors du retour à l’aperçu

[Camera] L’aperçu s’est arrêté, l’appareil photo a échoué. Occurrence

De nombreuses autres améliorations

Problèmes connus

Tata play : non exécuté.

TeamViewer Remote Control : connecter d’autres appareils

Certains terminaux de dam dam (terminal d’installation du dossier sécurisé) ne fonctionnent pas

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Z Flip 3 et que vous avez déjà rejoint le programme bêta One UI 5, vous verrez la nouvelle version bêta sur la page de mise à jour logicielle. Actuellement, il se déploie en Chine, donc si vous êtes dans une autre région, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. Pour vérifier la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour disponible, appuyez sur le bouton Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder la date de votre téléphone et de charger l’appareil à au moins 50 % avant la mise à niveau.

