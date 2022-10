Apple partage une mini-vidéo d’événement présentant les nouveaux M2 iPad Pro et iPad 10

Apple a dévoilé mardi le nouvel iPad Pro M2 et l’iPad d’entrée de gamme de 10e génération. Bien que la société n’ait pas organisé d’événement de presse spécial, elle a partagé une mini vidéo d’événement pour présenter et montrer les détails des nouveaux produits annoncés aujourd’hui.

La vidéo de neuf minutes est présentée par les dirigeants d’Apple responsables de l’iPad, et elle est dans le même style que les keynotes préenregistrés d’Apple.

Dans la vidéo, les dirigeants détaillent les nouveautés de l’iPad de 10e génération et de l’iPad Pro M2. Au cours de la présentation, il y a un premier aperçu du nouveau Magic Keyboard Folio pour iPad 10 et de la fonction Apple Pencil Hover pour le nouvel iPad Pro. Apple a également montré un teaser du populaire éditeur vidéo DaVinci Resolve à venir sur iPadOS.

Qu’est-ce qui change avec les nouveaux iPad ?

Le nouvel iPad de 10e génération a été entièrement repensé, maintenant avec le même design que le reste de la gamme iPad. Il dispose également d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces sans le bouton d’accueil, et Touch ID est désormais intégré au bouton d’alimentation.

Le connecteur Lightning a été remplacé par USB-C, marquant la fin de Lightning dans la gamme iPad. L’iPad 10 prend également en charge la connectivité 5G et fonctionne avec un nouveau Magic Keyboard Folio introduit spécifiquement pour ce modèle. Disponible en configurations de 64 Go et 256 Go avec les versions Wi-Fi et mobile, les prix de l’iPad 10 commencent à 449 $ aux États-Unis.

La nouvelle génération d’iPad Pro, en revanche, conserve le même design et les mêmes tailles d’écran qu’auparavant, mais maintenant avec la puce M2 d’Apple, la même que celle du MacBook Air introduit plus tôt cette année. Apple a également ajouté la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E plus rapide et davantage de bandes 5G.

Avec la nouvelle fonctionnalité de survol, l’iPad remarquera que l’Apple Pencil survole l’écran. Cela indique que les éléments de l’interface utilisateur peuvent rebondir en prévision d’une interaction utilisateur anticipée. Les prix du nouvel iPad Pro M2 commencent à 799 $ pour la version Wi-Fi avec 128 Go de stockage interne.

Regardez le mini-événement d’Apple

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux iPad, assurez-vous de regarder le mini-événement d’Apple ci-dessous (via YouTube) ou sur le site officiel de l’entreprise.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :