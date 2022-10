Nouvelles fonctionnalités et refonte de Siri à venir sur Apple TV avec la future mise à jour de tvOS 16

Parallèlement à la nouvelle Apple TV 4K aujourd’hui, Apple a également annoncé des mises à jour à venir pour tvOS 16. La société affirme qu’une future mise à jour de tvOS 16 apportera une toute nouvelle expérience Siri avec un nouveau design, des recommandations personnalisées, etc.

Dans le communiqué de presse annonçant l’Apple TV 4K, Apple déclare que ces mises à jour de Siri dans tvOS 16 « rendront encore plus facile pour les clients d’utiliser leur voix pour contrôler Apple TV et interagir avec les résultats ». L’aspect principal de cette nouvelle fonctionnalité est que Siri sur tvOS sera en mesure de reconnaître la voix de chaque utilisateur afin qu’il puisse adapter les recommandations et regarder l’historique à chaque profil d’utilisateur individuel.

Parallèlement à cela, Siri sur Apple TV est également repensé avec une nouvelle interface de type carte. Les nouvelles fenêtres contextuelles Siri apparaîtront dans le coin inférieur de votre téléviseur avec un « design plus compact ».

Cet automne, les nouvelles fonctionnalités de l’expérience Apple TV avec tvOS 16 incluent des mises à jour de Siri qui permettront aux clients d’utiliser encore plus facilement leur voix pour contrôler Apple TV et interagir avec les résultats. Siri sur Apple TV propose une refonte complète et sera capable de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu’ils puissent facilement accéder à leurs films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où ils se sont arrêtés. En utilisant la télécommande Siri et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées. La conception plus compacte de Siri sur Apple TV permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats sans laisser l’action à l’écran.

Apple n’a pas précisé quand ces nouvelles fonctionnalités seront effectivement ajoutées à tvOS 16, mais elles ne sont pas disponibles actuellement. Les fonctionnalités seront disponibles sur tous les modèles Apple TV 4K, pas seulement sur le nouveau annoncé aujourd’hui.

Nous nous attendons à ce que tvOS 16.1 soit publié la semaine prochaine aux côtés d’iPadOS 16.1, il est donc possible que les nouvelles fonctionnalités soient incluses dans cette mise à jour. Sinon, Apple enregistre probablement la refonte de Siri pour une future version cette année.

