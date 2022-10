Fitbit pour iPhone est désormais publié sous le compte développeur de l’App Store de Google

Une mise à jour mineure de Fitbit pour iPhone est en cours de déploiement aujourd’hui, mais le changement le plus important est que l’application compagnon smartwatch et fitness tracker est désormais publiée sous le compte App Store de Google.

Google a acquis Fitbit en janvier 2021, et l’une des plus grandes intégrations avant la Pixel Watch était de voir les statistiques directement sur votre Nest Hub de 2e génération. Pendant ce temps, il alimente l’expérience de santé et de remise en forme sur le nouveau portable de Google.

Juste avant l’annonce de cet appareil il y a deux semaines, Fitbit pour iPhone est passé de « Fitbit, Inc. » compte développeur à « Google LLC » aux côtés de Chrome, Gmail, YouTube et d’autres applications. Vous le remarquerez à deux endroits sur la liste de l’App Store lors de la mise à jour.

Il n’y a par ailleurs aucun changement de fonctionnalité, mais Fitbit a également mis à jour les captures d’écran de la liste pour révéler une refonte mineure de l’application. La barre de navigation inférieure a été réorganisée de sorte que le flux « Aujourd’hui » se trouve désormais au milieu. Il est flanqué de Discover et Community, bien que cette refonte ne soit pas encore déployée.

Ce changement de compte de développeur précède un changement plus important en 2023 qui nécessite un compte Google pour utiliser de nouveaux appareils et fonctionnalités Fitbit. Actuellement, « Fitbit continue de fournir ses produits et services séparément de Google ». Cela change sans surprise à mesure que l’acquisition devient plus étroitement intégrée.

Outre la création de nouveaux comptes et la possibilité d’utiliser de nouveaux appareils, ainsi que des fonctionnalités, les avantages pour les utilisateurs incluent le passage aux connexions aux comptes Google et son système d’authentification à deux facteurs (2SV). Les utilisateurs auront la possibilité de migrer leur compte Fitbit vers celui de Google, les utilisateurs ayant jusqu’en 2025 pour changer.

