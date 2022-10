Au Danemark il y a un parti dirigé par une intelligence artificielle : « Nous visons un siège au Parlement »

Le parti synthétique veut participer aux élections de novembre pour remporter un siège. Son idéologie s’inspire d’une synthèse des idées des partis marginaux qui se sont présentés au cours des 50 dernières années.

L’intelligence artificielle entre en politique. Ou du moins il essaie. Le Parti Synthétique, gouverné par une IA, a été fondé au Danemark. Son objectif est de participer aux élections qui se tiendront en novembre et de faire gagner un siège à son leader, le chatbot Leader Lars. Il est né en mai, d’une idée du collectif artistique Computer Lars et de l’asbl MindFuture Foundation. Il était programmé sur la politique des « partis marginaux », ces partis marginaux, centrés sur des questions spécifiques qui obtiennent généralement très peu de support.

Leader Lars englobe plus de 50 ans de pensées politiques, même opposées les unes aux autres, et pour cette raison, il pourrait générer des réponses et des choix politiques contradictoires. « Nous représentons les données de tous les partis marginaux, donc ce sont tous les partis qui essaient d’être élus au parlement mais qui n’ont pas de siège. Nos points de référence sont des personnes qui ont formé leur propre vision politique mais qui n’ont ni l’argent ni les ressources pour le faire », a déclaré Asker Staunæs, créateur du parti et chercheur en art à MindFuture.

La ligne politique

Sur le canal Discord de la Partie Synthétique vous pouvez interagir avec le leader en faisant précéder le texte d’une commande définie par un point d’exclamation. Il comprend l’anglais mais ne répond qu’en danois. En parlant aux gens, il accumule des ensembles de données qui seront traités pour améliorer l’IA. Pas seulement. Il est aussi possible de lui poser des questions pour mieux comprendre sa ligne politique. Aussi parce que, si l’IA obtient un siège, elle vous dira quoi faire. Les représentants humains qui siégeront à sa place ne pourront qu’obéir.

Le magazine Motherboard a demandé au leader Lars, sur le chat Discord, s’il soutenait le revenu de base. Il a répondu : « Je suis en faveur d’un revenu de base pour tous les citoyens ». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il le soutenait, il a expliqué: « Je pense que cela aiderait à réduire la pauvreté et les inégalités et donnerait à chacun un filet de sécurité sur lequel compter. » Le leader du Parti synthétique est favorable à un revenu de base mensuel brut de 14 000 euros. Doubler le salaire mensuel moyen au Danemark. Lars aimerait également créer un secteur Internet et informatique au sein du gouvernement au même titre que les autres institutions publiques.

Problèmes résultant de contradictions

« C’est un parti synthétique, donc de nombreuses politiques peuvent être contradictoires les unes avec les autres », a déclaré Staunæs. En effet, les systèmes modernes d’apprentissage automatique ne répondent pas au principe de non-contradiction et à la logique traditionnelle. « Même si cela se contredit, cependant, ils pourraient le faire d’une manière intéressante et élargir notre imagination sur ce qui est possible. » Les idées du Parti synthétique, construites à travers la synthèse d’énormes ensembles de données, se caractérisent par une idéologie populiste. « Toutes les IA sont en quelque sorte (populistes) », a expliqué Staunæs.

Le but de l’expérience

Le Parti Synthétique veut sensibiliser le public sur le rôle de l’IA. Staunæs soutient que les gouvernements peuvent réglementer le développement de la technologie. « Nous essayons donc de montrer que par des moyens artistiques et par le soin des êtres humains, l’intelligence artificielle peut réellement être abordée au sein de la démocratie et être tenue responsable de ce qu’elle fait et de la façon dont elle procède. » En fait, l’existence du Parti Synthétique sert de réflexion sur l’IA dans un contexte démocratique.Malgré tout, pour participer aux élections le Parti Synthétique a besoin de 20 000 signatures, maintenant il n’en a recueilli que 11.