L’iPhone 14 Pro a des vitesses de téléchargement 50% plus rapides que l’iPhone 13 Pro et le Samsung Galaxy S22

Ookla a publié son rapport d’automne sur les vitesses Internet haut débit mobile et fixe aux États-Unis, T-Mobile continuant de dominer la concurrence. Une découverte intéressante incluse dans la dernière étude est l’augmentation des performances mobiles avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

Peu de temps après le lancement de l’iPhone 14 Pro et du Pro Max, nous avons vu un test montrer que les vitesses 5G étaient jusqu’à 38 % plus rapides par rapport à l’iPhone 13 Pro.

Maintenant, le rapport sur les performances du troisième trimestre d’Ookla a corroboré les conclusions selon lesquelles le modem Qualcomm X65 de l’iPhone 14 Pro offre des performances nettement plus rapides que le X60 de l’iPhone 13 Pro – et les S22+ et Ultra de Samsung.

Alors que l’étude précédente que nous avons vue ne portait que sur les vitesses 5G, le test d’Ookla montre des vitesses de téléchargement médianes par appareil avec l’iPhone 14 Pro en tête à 147,42 Mbps et l’iPhone 14 Pro en deuxième position avec 142,57 Mbps.

Le Galaxy S22 Ultra de Samsung est arrivé troisième bien en dessous avec 102,87, l’iPhone 13 Pro Max a atterri à 96,46 et le Galaxy S22+ a terminé cinquième avec 93,06.

Cela se traduit par des vitesses 4G/5G moyennes plus de 50 % plus rapides pour l’iPhone 14 Pro Max dans cette étude par rapport au Galaxy S22+ et à l’iPhone 13 Pro Max.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les vitesses de téléchargement médianes étaient également nettement plus rapides pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max à 17,07 et 16,07 Mbps. Les autres appareils les plus performants ont enregistré des moyennes de téléchargement de 10 à 11 Mbps, ce qui a encore une fois rendu les nouveaux iPhones jusqu’à 50% plus rapides.

Fait intéressant, lorsque l’on regarde la situation dans son ensemble pour tous les appareils iPhone et Samsung, ce dernier a pris l’avantage avec des vitesses médianes de 65,94 avec Apple à 62,49 Mbps. Samsung a également montré une légère avance pour les vitesses de téléchargement médianes et une latence inférieure de deux millisecondes.

Consultez le rapport complet d’Ookla pour plus de détails par région/ville, fournisseur, etc.

