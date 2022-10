MeTV est un réseau de télévision classique populaire accessible via DirecTV. Sur MeTV, vous pouvez regarder de nombreuses émissions de télévision de différents genres. Bien sûr, si vous souhaitez accéder à MeTV via DirecTV, vous devrez acheter l’un des quatre plans disponibles. Le plan Entertainment vous coûtera 64,99 $ par mois, le plan Choice à 69,99 $ par mois, le plan Ultimate à 89,99 $ par mois et enfin, le plan Premiere vous coûtera 139,99 $ par mois.

À propos de regarder MeTV sur DirecTV, la chaîne est disponible sur différents numéros, en fonction de la ville dans laquelle vous vivez. Beaucoup de gens préfèrent diffuser et s’abonner à DirecTV simplement parce que vous avez une vaste gamme de chaînes, la majorité des chaînes peuvent être diffusées en continu. en HD et surtout, les prix de chaque forfait sont très justifiables. Maintenant, sans perdre de temps, regardons sur quel numéro de chaîne pouvez-vous regarder MeTV.

Quel numéro de chaîne est MeTV sur DirecTV ?

Comme indiqué ci-dessus, différentes villes auront MeTV sur différents numéros de chaînes. Bien sûr, une façon consiste à parcourir toutes les chaînes pour voir quel est le numéro de chaîne MeTV, puis à le noter. Cependant, tout le monde ne prévoit pas de se souvenir des numéros de chaînes, surtout s’ils regardent de nombreuses chaînes tout le temps.

Numéros de chaîne MeTV sur DirecTV

Voici une liste des numéros de chaînes MeTV ainsi que l’emplacement sur DirecTV.

Le numéro de canal Emplacement 12 Seattle 33 New York 20, 54, 961 Los Angeles 33 Livingstone 33 Ancrage 5 Denver 2 Wilmington 32 Atlanta 4 Honolulu 44 Montpellier 23 Chicago 24 Saint Louis 5 Hastings 41 Milwaukee 44 Pinedale

Comme indiqué ci-dessus, chaque ville a son numéro de chaîne pour MeTV sur DirecTV. Cependant, si vous n’êtes pas dérangé par l’abonnement à DirecTV pour regarder MeTV, il existe une excellente méthode gratuite que vous pouvez suivre pour regarder MeTV gratuitement.

Comment regarder MeTV gratuitement

Conditions préalables

Antenne TV interne

Tuner TV numérique ou

TV avec tuner TV intégré

Pas

Tout d’abord, placez votre antenne dans une zone où vous pensez qu’elle recevra une bonne réception du signal. Branchez l’autre extrémité de l’antenne sur votre tuner numérique ou votre téléviseur. Selon l’appareil que vous utilisez, ouvrez le menu Paramètres et sélectionnez l’option Rechercher les chaînes. Votre téléviseur ou tuner numérique commencera alors à rechercher les chaînes disponibles en direct. Une fois la recherche terminée, vous pouvez simplement faire défiler la liste des chaînes et commencer immédiatement à regarder MeTV. En fonction de votre emplacement physique, vous obtiendrez soit une réception claire de la chaîne, soit une mauvaise réception.

Regardez MeTV sur mobile

Si vous n’obtenez pas une bonne réception de MeTV lorsque vous connectez une antenne à votre téléviseur ou à votre tuner numérique, la meilleure alternative pour regarder vos émissions préférées sur MeTV est d’utiliser l’application mobile gratuite. L’application mobile MeTV est disponible sur Android et iOS. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application, de créer ou de vous connecter avec votre compte MeTV gratuit et de diffuser votre contenu immédiatement.

Regardez MeTV sur Dish Network

Si vous n’avez pas accès à DirecTV pour une raison quelconque dans votre région, vous pouvez également vous abonner à Dish Network pour regarder MeTV. Tout ce que vous avez à faire est de souscrire à l’un des plans mentionnés ci-dessous.

America’s Top 120 Plan : Il s’agit du plan qui vous donne un total de 190 chaînes, y compris les chaînes de télévision locales. Tout cela pour un prix de 69,99 $ par mois.

America’s Top 120 Plus : Ce plan vous donne accès à diverses chaînes, y compris des chaînes locales et sportives. Plus de 1990 chaînes dans ce plan pour un prix de 84,99 $ par mois.

America’s Top 200 Plan : Évalué comme le meilleur plan de valeur par Dish Network, vous avez accès à plus de 240 chaînes qui incluent des chaînes sportives et locales ainsi qu’un certain nombre de chaînes les mieux notées telles que Hallmark, Disney XD, A&E et Sundance. Le plan vous coûtera 94,99 $ par mois.

America’s Top 250 Plan : Il s’agit du meilleur forfait pour ceux qui veulent presque toutes les chaînes disponibles. Qu’il s’agisse de chaînes locales, sportives ou supplémentaires comme Bloomberg, Nicktoons ou Smithsonian. Vous avez accès à plus de 290 chaînes pour un prix mensuel de 104,99 $ par mois.

MeTV est disponible sur le numéro de canal 247 sur Dish Network et est disponible sur les quatre forfaits ci-dessus.

Ceci conclut la liste des numéros de chaînes de MeTV sur le réseau DirecTV. Si vous n’avez pas DirecTV dans votre région, vous pouvez toujours utiliser les différentes alternatives que nous avons mentionnées ci-dessus. Êtes-vous quelqu’un qui regarde MeTV sur DirecTV dans une ville qui n’est pas mentionnée dans la liste ci-dessus ? N’hésitez pas à commenter votre numéro de chaîne ainsi que la ville dans laquelle vous la regardez. Cela aide à créer facilement la liste des numéros de chaîne pour MeTV.

