Des milliards de coquillages en moins dans les mers d’Alaska (mais la surpêche n’en est pas la cause)

Selon les experts, la cause probable de la disparition des crustacés est à rechercher dans les changements climatiques qui rendent l’un des océans les plus poissonneux de la planète inhospitalier pour l’espèce.

Au moins 7 milliards de crustacés en moins ont disparu des mers de l’Alaska, l’une des plus poissonneuses de la planète : ce sont les chiffres dramatiques rapportés par les experts de l’Alaska Department of Fisheries and Game (ADF&G), après la décision du L’Alaska Board of Fisheries et le North Pacific Fishery Management Council annulent, pour la toute première fois, la pêche à l’araignée de mer arctique dans la mer de Béring, au large des États-Unis, car la population de cette espèce de crabe est tombée en dessous du seuil de garde. En 2021, a expliqué Ben Daly, chercheur ADF & G, il n’y avait qu’1 milliard d’araignées de mer, contre environ 8 milliards en 2018.

La baisse drastique, cependant, n’est pas due à la surpêche. « Nous l’appelons ainsi pour sa taille, mais ce n’est pas la raison. C’est clair« Il a dit au CNN Michael Litzow, directeur du laboratoire Kodiak pour NOAA Fisheries, affirme que le changement climatique est un facteur important dans la disparition alarmante des crabes. L’araignée de mer arctique, également connue sous le nom de crabe des neiges, est une espèce que l’on trouve principalement dans les zones où la température de l’eau est inférieure à 2°C. « Mais à mesure que les océans se réchauffent et que la banquise disparaît, l’océan autour de l’Alaska devient inhospitalier pour l’espèce.« .

Plusieurs études, qui ont porté sur les températures de la mer de Béring ces dernières années, ont conclu que les régions autour de l’Arctique se sont réchauffées quatre fois plus vite que le reste de la planète. Le réchauffement climatique a déclenché une perte rapide de glace de mer dans la région arctique, en particulier dans la mer de Béring en Alaska, qui à son tour a amplifié le réchauffement climatique. Ces données reflètent également le dernier rapport de l’ONU sur la crise climatique, selon lequel l’Arctique continuera à se réchauffer plus rapidement que le reste de la planète tant que les humains continueront à brûler des combustibles fossiles et à libérer des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

« Les conditions environnementales changent rapidement – Daly a spécifié un Nouvelles de la SCB -. Nous avons vu une augmentation moyenne des températures dans la mer de Béring au cours des deux dernières années, et nous constatons une réponse chez une espèce adaptée au froid, il est donc tout à fait évident que cela est lié. C’est un canari dans une mine de charbon pour d’autres espèces aussi« .