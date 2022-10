Les fonctionnalités d’accessibilité des lunettes Apple pourraient être un énorme avantage, suggère un militant pour les personnes handicapées

Les fonctionnalités d’accessibilité des lunettes Apple pourraient voir les appareils dont on parle depuis longtemps faire une énorme différence dans la vie des personnes handicapées.

Le point a été soulevé par Colin Hughes, le militant pour les personnes handicapées qui a récemment partagé la manière dont la technologie Apple lui permet de vivre une vie plus indépendante malgré presque aucune utilisation de ses membres…

J’ai récemment pu visiter son appartement à Londres pour voir par moi-même sa configuration combinée Accessibilité et HomeKit. Il a dit qu’il apprécie vraiment l’indépendance que lui confère la technologie Apple – et par le fait qu’Apple écoute.

Ce fut une année exceptionnelle pour l’accessibilité et la technologie Apple, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont besoin d’améliorations vocales. Apple a clairement écouté ce que les utilisateurs handicapés ont dit, et c’est formidable à voir.

Vous pouvez regarder la vidéo du jour dans la vie ici.

Potentiel d’accessibilité des lunettes Apple

Hughes pense que les lunettes Apple à réalité augmentée – considérées comme l’objectif à plus long terme de la société Cupertino, après les casques de réalité mixte – pourraient être transformationnelles.

Une grande question qu’il se pose est de savoir si Apple inclura un appareil photo.

Les lunettes AR intelligentes, faciles et confortables à porter toute la journée, et dotées d’un assistant intelligent et d’une commande vocale intégrée, ont un grand potentiel pour étendre l’accès à la technologie pour les personnes handicapées. J’ai essayé les cadres Echo d’Amazon quelque peu limités, et cela m’a laissé vouloir beaucoup plus de ce type de technologie portable. Pour commencer, les lunettes AR devraient me permettre de prendre des photos et des vidéos pour la première fois de ma vie si Apple est assez courageux pour voir au-delà de ce que je reconnais être des problèmes de confidentialité légitimes pour inclure des caméras avec eux. J’ai atteint l’âge de 57 ans et je n’ai jamais été capable de prendre une photo ou une vidéo du monde qui m’entoure, une occasion spéciale, un anniversaire, des vacances ou une sortie, Noël, la visite d’un ami – mais la RA intelligente des lunettes avec caméras et commande vocale intégrée pourraient rendre cela possible pour moi pour la première fois, ainsi que pour d’autres personnes gravement handicapées et paralysées.

Il a également souligné certaines des applications d’accessibilité que nous avons déjà vues dans d’autres appareils.

Pour l’accessibilité des personnes aveugles et malvoyantes, il existe Enivision AI, qui utilise Google Glass pour effectuer toutes les reconnaissances d’objets, de texte et de visage, etc. Le casque ARX Vision est également un acteur dans ce domaine.

De toute évidence, une paire de lunettes d’apparence plus normale serait la bienvenue, permettant d’offrir ce type de fonctionnalités sans attirer autant d’attention.

Améliorations futures de l’accessibilité

En ce qui concerne un avenir plus proche, Hughes a parlé des améliorations d’accessibilité qu’il aimerait voir dans les futures mises à jour d’Apple.

Des réponses plus intelligentes aux messages

Bien qu’une instruction Siri vous permette de répondre aux messages, elle pourrait utiliser plus d’intelligence.

Mon amie Jane m’a récemment envoyé un message sur WhatsApp. J’ai écouté son message au fur et à mesure qu’il arrivait avec les notifications d’annonce. J’ai oublié de lui répondre pendant environ deux minutes après avoir écouté son message. À ce moment-là, j’ai dit « Hey Siri répond à Jane » et même si j’ai utilisé le mot « répondre », il a envoyé par défaut, sans me le dire, le message que j’ai dicté par iMessage/SMs et non par WhatsApp – d’où le message de Jane deux minutes plus tôt provenait via Whatsapp. Cela confond Jane.

Hughes note que vous pouvez demander à Siri de « répondre avec WhatsApp », mais dit qu’il devrait automatiquement utiliser la même plate-forme de messagerie – et idéalement noter quelles applications de chat vous utilisez avec quels contacts.

Une bascule de relecture, lors de l’envoi de messages

iOS propose deux bascules qui devraient garantir que Siri relit toujours les messages, mais elles ne fonctionnent pas de manière fiable dans iOS 16. Il serait préférable, dit-il, d’avoir une seule bascule pour demander à Siri de ne jamais envoyer de message sans relecture.

J’ai défini Envoyer automatiquement les messages sur OFF et Répondre sans confirmation OFF et pourtant, lors de la dictée et de l’envoi de nouveaux messages, ou de la réponse aux messages, ce que vous dictez vous est rarement lu par Siri avant l’envoi du message. En effet, vos paramètres de préférences utilisateur sont ignorés. J’ai récemment découvert qu’il existe un moyen enterré de vous faire lire vos messages dictés avant de les envoyer, tout ce que vous avez à dire est de «lire» avant de les envoyer, mais j’ai préféré le comportement d’iOS 15 où vous aviez le choix de modifier le message ou pour l’envoyer.

Accéder aux anciens messages

L’iPhone permet à Siri de lire les messages entrants immédiatement après leur arrivée, mais pas si un certain temps s’est écoulé. Siri vous demande d’abord de déverrouiller le téléphone, ce qui n’est pas quelque chose qui peut être fait lorsque quelqu’un dépend entièrement de la commande vocale. Ceci, et d’autres problèmes, pourraient être résolus avec une nouvelle méthode de déverrouillage.

Déverrouillage de l’iPhone via l’authentification vocale

Le contrôle vocal permet aux utilisateurs de prononcer leur mot de passe, mais ce n’est évidemment pas sécurisé lorsqu’ils sont entourés d’autres personnes. Étant donné que Siri sur HomePod peut désormais reconnaître des voix individuelles, Hughes dit que pouvoir déverrouiller votre iPhone en disant simplement « Hey Siri, déverrouille mon téléphone » et en le faisant vérifier une correspondance vocale avant de le faire serait parfait.

Laisser la dictée au clavier envoyer un message

La nouvelle amélioration de la dictée au clavier dans iOS 16 indique que, pour la première fois, les propriétaires d’iPhone peuvent basculer de manière transparente entre la saisie et la dictée. Mais dans ce mode, il n’y a aucun moyen de demander à Siri d’envoyer réellement le message !

Contrôlez la réponse automatique par la voix

L’une des ironies concernant la réponse automatique – une fonctionnalité idéale pour les personnes qui ne peuvent pas toucher un bouton à l’écran pour répondre à un appel – est que jusqu’à iOS 16 et watchOS 9, il n’y avait aucun moyen d’activer automatiquement la fonctionnalité. Hughes a fait campagne avec succès pour qu’Apple introduise le contrôle vocal de la fonction de réponse automatique, mais il aimerait maintenant voir l’entreprise aller plus loin et l’automatiser intelligemment.

Il aimerait pouvoir créer un raccourci pour activer automatiquement la réponse automatique lorsque son soignant met ses AirPods ou met son Apple Watch pour lui.

Améliorations de la dictée vocale sur Mac

Hughes dit que bien que la dictée Siri soit incroyablement utile, il y a encore quelques problèmes dans la dictée Voice Control qui peuvent frustrer ceux qui en dépendent.

J’ai un ami qui s’appelle Wojtek, qui ne fait pas partie du vocabulaire de la commande vocale. J’ai ajouté son nom dans le vocabulaire personnalisé avec un « W » majuscule Wojtek. Cependant, lorsque je dicte son nom, la dictée Voice Control transcrit avec un petit « w » wojtek.

Pour proposer des illustrations du monde réel :

a) J’ai un ami qui s’appelle Wojtek, qui ne fait pas partie du vocabulaire de la commande vocale. J’ai ajouté son nom dans le vocabulaire personnalisé avec un « W » majuscule Wojtek. Cependant, lorsque je dicte son nom, la dictée Voice Control transcrit avec un petit « w » wojtek. Ceci est grammaticalement incorrect.

Je communique fréquemment avec une société appelée SpeechWare avec laquelle je communique. J’ai ajouté le nom de l’entreprise au vocabulaire personnalisé avec un « S » et un « W » majuscules, mais lorsque je dicte le mot, il est transcrit en « discours ».

Il y a quelques pépins étranges. La dictée Voice Control et la dictée Siri transcrivent toujours le soleil (l’orbe ardent) en tant que Soleil avec un S majuscule (comme le tabloïd britannique), même lorsque vous dictez une phrase sur la météo ! Le verbe « will » est souvent transcrit par « Will » – comme dans le nom de l’homme – lorsque le contexte devrait rendre évident que vous voulez dire le verbe, par exemple en disant « Il fera chaud plus tard ». Hughes dit que ce genre d’erreurs est extrêmement courant.

Le mode orthographe devrait ajouter des entrées au dictionnaire

Le nouveau « mode d’orthographe » du contrôle vocal de macOS Ventura vous permet d’épeler des mots que la dictée ne comprend pas – mais il ne se souvient pas de votre orthographe préférée d’un mot, donc les mêmes erreurs continuent de se produire.

Mode Voice Focus de style Microsoft pour la dictée

Bien que je trouve personnellement que la dictée Mac fonctionne bien avec les micros intégrés, j’ai le luxe de pouvoir dicter uniquement dans un environnement calme. Lorsque vous comptez sur la dictée pour tout ce que vous écrivez, et que vous devez donc également pouvoir dicter dans des environnements plus bruyants, Hughes explique que les microphones fonctionnent moins bien, c’est pourquoi il utilise un microphone externe SpeechWare.

Dans la Surface 9 Pro, il semble que Microsoft ait trouvé une solution à cela, sous la forme du mode Voice Focus – qui vise à isoler une voix et à supprimer les sons de fond. C’est quelque chose que Hughes aimerait voir faire par Apple.

Toujours activé Hey Siri sur l’Apple Watch

Vous pouvez configurer l’iPhone pour qu’il écoute toujours Hey Siri, mais pas sur l’Apple Watch. Autrement dit, vous pouvez choisir le réglage, mais vous devez d’abord tordre votre poignet pour réveiller la montre, ce que de nombreuses personnes handicapées ne peuvent pas faire.

Je suis sûr que la durée de vie limitée de la batterie a été la raison du comportement de Siri sur l’Apple Watch, mais avec la sortie de l’Apple Watch Ultra avec son autonomie de trois jours, j’accepterais volontiers une autonomie réduite de 1,5 jour si Siri pourrait vraiment être toujours à l’écoute sans qu’aucun mouvement du poignet ne soit requis, comme c’est le cas sur l’iPhone.

Image conceptuelle des lunettes Apple : Strahil Hadzhiev

