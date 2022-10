La bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour OnePlus 9RT est maintenant en ligne

OnePlus travaille constamment sur le dernier OxygenOS 13 basé sur Android 13 pour ses meilleurs appareils. Il y a quelques semaines, OnePlus a publié la version stable d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro, son dernier téléphone phare.

Plus tard, OnePlus a publié des programmes bêta fermés et bêta ouverts pour ses principaux appareils. En parlant du programme bêta ouvert, trois téléphones OnePlus rejoignent le programme bêta ouvert OxygenOS 13 basé sur Android 13. Et maintenant, le programme bêta ouvert est disponible pour le OnePlus 9RT. Alors maintenant, les OnePlus 10R, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9RT sont en test bêta ouvert.

Le programme Open Beta est la dernière phase des tests bêta pour les téléphones OnePlus et après cela, la version publique sera publiée. Cependant, avant la sortie publique, il y aura des versions bêta ouvertes comme deux ou trois versions.

Puisqu’il s’agit d’un programme bêta, tout utilisateur OnePlus 9RT peut demander la version bêta pour découvrir Android 13 avant la version finale. Pour postuler à la bêta ouverte, vous devez vous assurer que votre téléphone est déjà sur la dernière version d’OOS 12 qui est C.07.

OxygenOS 13 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations par rapport à OOS 12 de l’année dernière. Certaines des principales fonctionnalités incluent le nouveau design Aquamorphic qui rend l’animation fluide. La nouvelle version d’OxygenOS ou ColorOS apporte de nouveaux effets dans Always on Display, des commandes de lecture multimédia, une sécurité et une confidentialité améliorées, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Conception aquamorphique

Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette.

Applique des mouvements physiques réels aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Adapte les mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en incorporant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité

Ajoute l’assistant de réunion pour améliorer l’expérience de connexion et de prise de notes de la réunion et introduit une option pour rendre les notifications plus subtiles et moins gênantes.

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute un nouveau type d’affichage permanent qui affiche des informations en direct sur la musique, le covoiturage et la livraison de nourriture. (Ne prend en charge que certaines applications).

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître Étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Interconnexion transparente

Optimise Screencast, le contenu de la diffusion s’adaptant automatiquement à l’écran cible.

Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide.

Personnalisation

Optimise Bitmoji pour offrir plus d’animations Always-On Display.

Optimise l’affichage Insight Always-On, avec des paramètres d’affichage Always-On plus personnalisés disponibles.

Optimise l’affichage permanent de Canvas, avec plus d’outils de dessin et de couleurs de ligne disponibles.

Sécurité et confidentialité

Ajoute une fonctionnalité de pixellisation automatique pour les captures d’écran de chat. Le système peut identifier et pixelliser automatiquement les images de profil et afficher les noms dans une capture d’écran de chat pour protéger votre vie privée.

Ajoute l’effacement régulier des données du presse-papiers pour la protection de la vie privée.

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Ajoute Kid Space, fournissant une limite de temps d’écran, des rappels de lumière ambiante et des fonctions d’affichage de protection des yeux.

La mise à jour présente des problèmes connus que vous pouvez vérifier ci-dessous.

Problèmes connus

Le mode confort des yeux ne peut pas être activé dans des scénarios spécifiques.

Après avoir changé le fond d’écran dynamique du système, l’heure sur l’écran de verrouillage s’affiche anormalement.

Si vous êtes un utilisateur OnePlus 9RT en Inde et que vous avez déjà mis à jour le Version C.07, vous pouvez alors opter pour la version bêta ouverte en installant la version bêta sur votre téléphone. Cela sera bientôt disponible dans d’autres régions. Vous pouvez télécharger la version bêta ouverte d’OOS 13 ci-dessous.

Une fois que vous avez le package de mise à niveau sur votre téléphone, accédez à Paramètres > À propos de l’appareil > Version puis appuyez sur le numéro de build 7 fois pour activer les options du développeur. Allez maintenant à Paramètres > À propos de l’appareil > À jour. Appuyez sur l’icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez Installation locale> sélectionnez le package téléchargé. Extrayez le package en l’autorisant dans la fenêtre contextuelle et mettez à niveau l’appareil. Une fois cela fait, redémarrez votre téléphone et profitez-en.

Assurez-vous de sauvegarder les données de votre téléphone et chargez-le à au moins 50 %. Et lorsque vous souhaitez rétrograder l’appareil, vous pouvez installer le package de rétrogradation de la même manière.

