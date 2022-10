John Carmack exprime sa déception et sa prudence dans les progrès du métaverse

En bref : Une fois de plus, John Carmack exprime une certaine prudence quant aux ambitions du métaverse de Mark Zuckerberg tout en conservant de l’espoir pour le concept global. Alors que Zuckerberg et d’autres épousent des rêves conceptuels élevés, Carmack semble concentré sur les écrous et les boulons.

Oculus CTO, Meta « conseiller exécutif » et le légendaire développeur de jeux John Carmack ont ​​exprimé cette semaine un mélange sain de scepticisme et d’optimisme pour le développement d’applications VR et Metaverse par Meta. Bien qu’il ne soit pas entièrement satisfait des progrès de l’entreprise, il a parlé positivement de certains progrès réalisés.

Carmack a prononcé un discours d’une heure lors de la récente conférence Meta Connect 2022, expliquant les récents développements de Meta en matière de réalité virtuelle ainsi que ses objectifs pour la réalité virtuelle. Il a commencé la conversation en soulignant que la présentation avait raté certains des objectifs qu’il avait énoncés l’année dernière.

Lors de son discours d’ouverture de la conférence de 2021, Carmack a déclaré qu’il souhaitait présenter la conférence de 2022 sur une scène virtuelle devant des milliers d’avatars représentant les utilisateurs qui regardent en temps réel dans le métaverse. Au lieu de cela, la présentation de cette année n’est qu’une vidéo en direct de l’avatar de Carmack, qu’il ne considère pas différente d’une diffusion en direct en direct.

À partir de là, Carmack se lance dans une discussion technique approfondie sur les récents développements de Meta en matière de hardware et de logiciels VR. L’un de ses principaux thèmes est que les développeurs devraient se concentrer sur ce qu’ils peuvent réaliser maintenant plutôt que sur leurs objectifs à long terme.

Les commentaires contrastent de manière intéressante avec certains autres segments de la conférence de cette semaine. Mark Zuckerberg a semblé démontrer des avatars Meta VR avec des jambes, même si la technologie actuelle de l’entreprise ne peut pas suivre avec précision les jambes d’un utilisateur. Finalement, Meta a confirmé à UploadVR que les jambes virtuelles de la démonstration se déplaçaient si facilement parce qu’elles utilisaient la capture de mouvement, ce qui équivalait à un rendu cible. L’avatar de Carmack dans son discours n’est qu’un haut du corps flottant.

De plus, Carmack semblait se heurter à la poussée de Meta pour des avatars photoréalistes. Alors que le projet en développement « Codec Avatars » a montré des visages virtuels incroyablement détaillés, Carmack a déclaré qu’il préférait se concentrer sur le rendu d’un grand nombre d’avatars bon marché en termes de calcul en utilisant du hardware abordable.

Alors que Meta a profité de la conférence pour dévoiler le Meta Quest Pro à 1 500 $, Carmack a réitéré son désir de se concentrer sur l’augmentation du nombre de prix auxquels proposer des casques VR. Alors que le Meta Quest 2 – le casque VR le plus populaire – a récemment augmenté son prix de base à 400 $, Carmack veut un jour proposer un casque à 250 $. Il souhaite également que les casques deviennent plus confortables et plus faciles à configurer. Meta prépare actuellement le Meta Quest 3 pour l’année prochaine, probablement à un prix bien inférieur à celui du Quest Pro pour succéder au Quest 2.

L’appel de Carmack à un rythme mesuré du développement de la réalité virtuelle et du métaverse fait écho à ce qu’il a dit l’année dernière concernant les applications de métaverse. Au lieu de pousser immédiatement pour un monde métaverse généralisé, Carmack a déclaré que la voie claire est que le concept émerge d’un jeu ou d’une application populaire existant, comme Roblox. Il a comparé cela à son développement de Doom et Quake dans les années 1990, qui a créé une technologie qui est devenue utile dans d’autres endroits.

D’autres personnes de l’industrie du jeu vidéo ont exprimé des opinions similaires. En février, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré au Financial Times que les défis liés au développement du métaverse ressemblaient à des défis que les jeux de Microsoft tentent déjà de résoudre. En mars, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Threads-Aimé, a déclaré que Fortnite et Roblox poussent mieux le métaverse que Meta ne le fait actuellement.