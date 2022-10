La Russie a fabriqué d’incroyables SoC Arm à 48 cœurs avant le début des sanctions

Dans le contexte: le fabricant de puces russe Baikal Electronics était à mi-chemin d’avoir une série de SoC qui s’étendait de huit cœurs à 48 avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine et invite à des sanctions qui paralysaient son industrie naissante des semi-conducteurs.

Mais avant que les sanctions ne soient prononcées, le Baïkal a reçu plusieurs prototypes de son dernier (et peut-être dernier) SoC de TSMC. D’une manière ou d’une autre, certains d’entre eux se sont retrouvés entre les mains d’un passionné de Russie qui les a partagés avec Fritchens Fritz, un photographe de puces extrêmement talentueux.

Ce monstrueux système sur puce est le BE-S1000. Il a été conçu pour les applications serveur et possède 48 cœurs Arm Cortex-A75. Il dispose d’une fréquence tout cœur de 2 GHz et d’un TDP de 120 W. Il a été fabriqué sur le nœud TSMC 16FFC et mesure à un énorme 607 mm2.

Dans un anneau autour du centre du SoC se trouvent 12 clusters de calcul contenant chacun quatre cœurs et quatre blocs de 512 Ko de cache L3. Chaque cœur contient ses propres 512 Ko de cache L2 et deux blocs de 64 Ko de cache L1. Au milieu du SoC se trouve une grille quatre par quatre de blocs de 2 Mo de cache L4 qui totalisent jusqu’à 32 Mo. Sur l’ensemble du processeur, il y a 24 Mo de cache L3 et L2 et 6 Mo de cache L1 : 86 Mo au total, partagés entre 48 cœurs.

Autour du périmètre se trouvent les contrôleurs IO. Les flancs gauche et droit abritent cinq contrôleurs PCIe 4.0 x16, dont trois peuvent servir de modules CCIX 1.0 et activer le SMP bidirectionnel et quadridirectionnel (multitraitement symétrique). En haut et en bas se trouvent six contrôleurs de mémoire pouvant chacun gérer un canal 72 bits à 128 Go de DDR4-3200 avec ECC, ou 768 Go entre eux.

Baikal appuie cette fiche technique impressionnante avec quelques chiffres de référence. Il compare le S1000 dans un quelques slides avec l’Intel Xeon Gold 6148 à 20 cœurs, l’AMD Epyc 7351 à 16 cœurs et le Huawei Kunpeng 920 à 48 cœurs. Il conclut que le SoC est approximativement équivalent aux processeurs AMD et Intel, mais seulement 85 % plus rapide que le bras plutôt similaire de Huawei. basé sur SoC.

En chiffres bruts, le S1000 marque un impressionnant 14 246 points dans le test multicœur Geekbench 5, le mettant à égalité avec le Ryzen 7 5900X. Dans les benchmarks SPEC CPU 2017 en nombre entier et en virgule flottante, il obtient respectivement 76,6 points et 68,7 points, ce qui le place sur le territoire du 5800X.

Il est dommage que le S1000 n’atteindra probablement jamais le marché. Le Baïkal semble avoir prévu son arrivée sur les marchés russes cette année ou l’année prochaine, mais TSMC a presque certainement été contraint d’annuler ou de retarder indéfiniment les commandes du Baïkal en raison des sanctions.

Baikal n’a pris livraison de son premier lot de processeurs de TSMC que l’année dernière. On commençait tout juste à penser que la tentative de la Russie d’avoir une industrie des semi-conducteurs autosuffisante pourrait se concrétiser d’ici une ou deux décennies. Maintenant, il semble que cet avenir ne se réalisera jamais, et il ne nous reste que de curieuses bizarreries comme le BE-S1000.