Les ordinateurs portables Microsoft Surface Pro 9 disposent-ils d’un emplacement pour carte MicroSD ?

Microsoft a dévoilé la Surface Pro 9 lors de l’événement Microsoft Ignite. Surface Pro 9 est la dernière gamme d’ordinateurs portables qui vient avec une variante WiFi uniquement et une variante 5G. Bien sûr, ils sont également livrés avec les dernières mises à jour de Windows 11. La série d’ordinateurs portables Surface est connue pour sa capacité à ajouter un stockage extensible supplémentaire sous la forme de cartes SD. Bien sûr, bon nombre de modèles Surface Pro auraient un emplacement pour carte SD. Alors, les ordinateurs portables Surface Pro 9 ont-ils un emplacement pour carte MicroSD ? Découvrons-le.

Comme on le voit avec la Surface Pro 8, la gamme Surface Pro 9 élimine également l’emplacement pour carte SD. Eh bien, cela indique simplement que vous ne pouvez plus échanger à chaud les cartes SD lors de vos déplacements. Et comme tout le monde le sait, les options de stockage intégrées de la Surface Pro 9 ne suffisent tout simplement pas à tout le monde, à moins que vous n’ayez besoin de l’ordinateur portable pour naviguer, utiliser des applications Web et assister à des réunions.

La principale raison pour laquelle les emplacements pour cartes SD ne sont plus présents sur la Surface Pro 9 est simplement que ces ordinateurs portables sont désormais plus minces qu’auparavant. Mais on dirait, eh bien, une carte SD est assez mince, pourquoi la retireraient-ils complètement ?

La réponse à cette question n’appartient qu’à Microsoft lui-même. Cependant, pour ceux qui pensent que le stockage intégré ne suffira pas, vous pouvez désormais facilement retirer le SSD M.2 et l’échanger contre un autre qui a plus de capacité de stockage. Cependant, vous devez savoir que seuls les SSD M.2 2230 PCIe sont compatibles et s’intégreront parfaitement dans les nouveaux ordinateurs portables Surface Pro 9. La bonne partie à ce sujet est que vous pouvez facilement échanger le SSD en utilisant l’outil d’éjection de la carte SIM pour ouvrir la porte du SSD présente sous la béquille de l’appareil.

Cependant, si vous prévoyez de continuer à utiliser des cartes SD, il serait conseillé de vous procurer un lecteur de carte SD USB-C que vous pourrez brancher sur le port USB-C de votre ordinateur portable Surface Pro 9. Vous pouvez trouver un bon nombre de ces lecteurs de cartes SD sur Amazon pour pas cher. Si vous envisagez d’acheter la nouvelle Surface Pro 9, il serait judicieux de consulter les spécifications des deux variantes de la Surface Pro 9.

Variante Wi-Fi de Surface Pro 9

Processeur Intel Core i5 1235U ou Intel Core i7 1255U Graphique Carte graphique Intel Iris Xe RAM 8 Go, 16 Go, 32 Go LPDDR5 Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To Taille d’affichage Écran PixelSense Flow de 13 pouces à 2880 x 1920 (267 PPI) Toucher Multipoint 10 points Fréquence de rafraîchissement 120Hz La batterie 15,5 heures Caméra Caméra frontale 1080p et caméra arrière 10MP avec prise en charge HD 1080p et 4K Audio et micro Microphone de studio à double champ Dolby Atmos Audio stéréo 2 W Ports 2 ports USB-C 4.0 Thunderbolt 4 | 1 port Surface Connect | 1 port de couverture de surface La mise en réseau Wi-Fi 6E, 802.11ax | Bluetooth 5.1 Capteurs Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Capteur de couleur ambiante Options de couleur Sapphire, Forêt, Platine, Graphite Options de couleur du clavier Platine, Noir, Coquelicot, Rouge, Forêt, Sapphire

Variante SurfacePro 9 5G

Processeur Processeur Microsoft SQ 3 Graphique Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 RAM 8 Go et 16 Go LPDDR4x Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go Taille d’affichage Écran PixelSense Flow de 13 pouces à 2880 x 1920 (267 PPI) Toucher Multipoint 10 points Fréquence de rafraîchissement 120Hz La batterie 19 heures Caméra Caméra frontale 1080p | Caméra arrière 10 MP avec prise en charge HD 1080p et 4K Audio et micro Microphone de studio à double champ Dolby Atmos Audio stéréo 2 W Ports 2 ports USB-C 3.21 Surface Connect | 1 port clavier Surface | Port nano-SIM La mise en réseau Wifi 6E, 802.11ax, Bluetooth 5.1, prise en charge Nano et eSIM, prise en charge WCDMA, 4G, 5G Capteurs Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Capteur de couleur ambiante Options de couleur Sapphire, Forêt, Platine, Graphite Options de couleur du clavier Platine, Noir, Coquelicot, Rouge, Forêt, Sapphire

Dernières pensées

Eh bien, nous espérons que cela dissipera les doutes quant à savoir si les ordinateurs portables Surface Pro 9 ont une carte SD ou non. En regardant comment la Surface Pro 8 a omis l’emplacement pour carte SD, on ne peut que s’attendre à ce que les futurs modèles Surface Pro éliminent également les emplacements pour carte SD et vous devrez soit acheter la variante de base de l’ordinateur portable et mettre à niveau le stockage, soit simplement acheter un lecteur de carte SD USB-C externe et s’y habituer. Donc pour conclure, non, les portables Surface Pro 9 n’ont pas de slot pour carte SD.

Articles Liés: