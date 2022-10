Le pesticide le plus répandu abîme la vue des bourdons et altère leur mémoire : nous les torturons

Une équipe de recherche a montré que le glycophate, le plus courant des pesticides herbicides, altère la vue et la mémoire des bourdons, précieux insectes pollinisateurs.

Le glyphosate est le pesticide herbicide (ou désherbant) le plus utilisé en agriculture car il est considéré comme peu toxique pour l’homme et le sol, cependant il peut avoir un impact important sur les autres êtres vivants. Une nouvelle étude a en effet montré que ce composé chimique est capable de réduire la vision des couleurs des bourdons et d’alterner leur mémoire, avec des conséquences « potentiellement catastrophiques » pour les insectes pollinisateurs très précieux et menacés. Ce n’est pas la première fois que le glyphosate se retrouve au banc des accusés pour les effets sanitaires des bourdons, abeilles, guêpes et autres hyménoptères : l’étude « Glyphosate impairs collective thermoregulation in bumblebees » publiée dans Science, par exemple, avait montré que le composé qu’il altère la capacité des insectes à réguler la température de la colonie, compliquant l’élevage des larves avec tout ce qui va avec.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques finlandais de l’Université de Turku, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Unité de recherche en écologie et génétique de l’Université d’Oulu, de l’Institut des ressources naturelles de Finlande, du Centre de biologie intégrative de l’Université de Toulouse (France), le Laboratoire d’Entomologie de l’Université de Wageningen (Pays-Bas) et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Marjo Helander, professeur au Département de biologie de l’Université de Turku, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une expérience avec deux groupes de bourdons, l’un exposé à une dose aiguë mais faible de l’herbicide et un témoin. pas exposé au composé chimique.

Les deux groupes d’insectes hyménoptères ont été lâchés dans une pièce avec diverses fleurs artificielles colorées, dont la moitié contient une substance sucrée (le saccharose adoré par les bourdons) et l’autre avec de la quinine, une substance que les bourdons, les abeilles et les frelons n’aiment pas. . Les bourdons non exposés au glycophate ont rapidement appris à reconnaître les « fleurs » colorées contenant du sucre et ont continué à les fréquenter avec précision même des jours plus tard, en évitant soigneusement celles à quinine. Les bourdons exposés à la substance, cependant, se sont non seulement avérés se tromper beaucoup plus souvent et se sont tournés vers des fleurs désagréables, mais après quelques jours, ils ont oublié tout ce qu’ils avaient appris de positif. Dans une expérience plus simple avec deux couleurs et dix odeurs, les bourdons exposés au glyphosate n’ont commis aucune erreur par rapport au groupe témoin, de sorte que les scientifiques pensent que la substance ne les rend pas complètement daltoniens, mais provoque simplement leur daltonisme. être modifié. Cependant, cela peut avoir des conséquences très graves pour ces insectes.

« Nous nous sommes concentrés sur les traits cognitifs des abeilles car ces traits déterminent le succès du butinage et le comportement social des insectes sociaux et donc leur santé physique. Je suis vraiment inquiet. Même une très petite dose aiguë a eu un effet néfaste sur les bourdons », a déclaré le professeur Helander dans un communiqué de presse. « Le résultat est encore plus inquiétant si l’on tient compte de la quantité d’herbicides contenant du glyphosate utilisés dans le monde », a-t-il ajouté. « Les résultats sont assez inquiétants compte tenu de l’importance de la vision des couleurs pour les bourdons. Même des perturbations mineures de la vision des couleurs peuvent être catastrophiques en termes de succès de recherche de nourriture et de reproduction », a fait écho le professeur Olli Loukola, co-auteur de l’étude.

Les bourdons sont des insectes très précieux qui sont menacés d’extinction en raison du réchauffement climatique, car ils ne peuvent pas tolérer le changement climatique. Selon une étude de l’Université d’Ottawa (Canada), 50 % des populations américaines et 17 % des populations européennes se sont effondrées en un siècle, précisément à cause du climat altéré par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Récemment, un tribunal californien a reconnu quatre espèces de bourdons comme « poissons » afin d’appliquer des normes de protection plus strictes prévues uniquement pour les animaux vertébrés. Les détails de la recherche « Field-realistic sharp exhibition to glyphosate-based herbicide impairs fine-color discrimination in bumblebees » sur les effets du glyphosate sur les bourdons ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Science of The Total Environment.