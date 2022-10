Les utilisateurs d’AirPods Pro 2 se plaignent de problèmes de dérive audio et de synchronisation

Les AirPods Pro 2 ont été largement salués depuis leur sortie le mois dernier, mais il y a eu quelques bugs précoces. De nombreux utilisateurs d’AirPods Pro 2 se tournent maintenant vers Reddit et d’autres forums en ligne pour se plaindre d’un problème de dérive audio embêtant, qui se produit même lorsque les fonctionnalités d’Apple telles que Spatial Audio et le suivi dynamique de la tête sont désactivées.

La dérive audio est un problème avec les écouteurs où le son se déplace entre chaque côté des deux écouteurs. L’audio va et vient entre les écouteurs et peut également se désynchroniser avec les vidéos. Dans ce scénario, l’audio ne s’alignerait pas avec la bouche de celui qui parle dans cette vidéo.

Pour les AirPods Pro 2 en particulier, les utilisateurs concernés déclarent subir une combinaison de dérive et de décalage audio, ainsi que des niveaux de volume augmentant ou diminuant de manière aléatoire. Un utilisateur explique sur Reddit :

Il s’agit de ma deuxième paire d’AirPods Pro 2 et l’audio semble toujours se déplacer / dériver partout, parfois il peut compresser le volume d’une chanson et augmenter le volume de manière aléatoire. Non, ce n’est pas le suivi de la tête ou l’audio spatial que j’ai désactivé.

Un autre utilisateur d’AirPods Pro 2 remarque spécifiquement le problème le plus souvent dans l’application YouTube :

J’ai eu un problème similaire avec mon APP2. J’utilise l’audio spatial et je regarde YouTube, et pour presque des vidéos, après la lecture d’une publicité, les AirPod se désynchronisent les uns avec les autres. Comme si l’un manquait légèrement derrière l’autre. J’ai l’impression que la voix des gens dans les vidéos est juste à mes oreilles plutôt qu’au milieu de ma tête comme si c’était censé sonner. La seule façon dont j’ai pu lutter contre cela est d’éteindre et de rallumer l’audio spatial qui semble resynchroniser les airpods. Assez ennuyeux

Quelques autres utilisateurs sont également intervenus :

« J’ai également vécu cela récemment. Je n’arrêtais pas de penser que cela avait à voir avec la façon dont parfois l’un de mes pods devient plus lâche que l’autre. Je l’ajustais constamment et cette dérive audio continuait à se produire. J’espère que c’est un problème logiciel. « En fait, j’ai échangé mes AirPods Pro 2, pour voir s’il s’agissait d’un problème matériel avec cette paire, mais j’ai le même problème avec la nouvelle paire. » « Pareil ici! J’ai pensé que je devenais fou. Il dérive lentement vers la gauche, la droite devenant finalement complètement silencieuse. Arrêter et redémarrer l’audio en pressant la tige aide, bien que parfois il revienne avec les deux AirPod (Pro 2) désynchronisés.

Ailleurs dans le fil, un autre utilisateur d’AirPods Pro 2 spécule qu’il pourrait s’agir d’un problème de suppression du bruit ou de transparence adaptative :

Suppression du bruit ou [Adaptive Transparency] entraîne un décalage étrange de la scène sonore et des changements de volume aléatoires dans certaines plages de fréquences. Certaines pistes sont beaucoup plus impactées que d’autres et il semble y avoir une certaine dépendance aux conditions extérieures. J’essaie de le cartographier.

Il convient de noter que ces utilisateurs disent tous que la fonction Spatial Audio et le suivi dynamique de la tête d’Apple sont désactivés. L’audio spatial avec suivi dynamique de la tête est conçu pour suivre votre tête lorsque vous la déplacez, créant l’illusion que l’audio de la musique ou de la vidéo est toujours centré et « vient de tout autour de vous ».

Apple n’a pas encore reconnu ce problème de conduite audio affectant les utilisateurs d’AirPods Pro 2, et il n’est pas clair s’il s’agit d’un défaut logiciel ou matériel. Cela ne semble pas être un problème incroyablement répandu, mais c’est un problème qu’Apple va idéalement résoudre bientôt avec une mise à jour du firmware des AirPods.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :