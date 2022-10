Les créateurs de Life is Strange jettent la maison par la fenêtre 8 nouveaux jeux en 3 ans !

et, vous avez bien lu : 8 matchs sur une période de 3 ans. C’est le projet de DON’T NOD, créateurs de Life is Strange, Vapyr et Twin Mirror, entre autres. Concrètement, l’idée du studio parisien est de tous les lancer entre 2023 et 2025, un pari vraiment surprenant, si l’on prend en compte que développer un jeu vidéo n’est pas une mince affaire et que des imprévus peuvent toujours survenir en cours de route.

Sans aller plus loin, et malgré le fait qu’ils n’aient pas été annoncés officiellement, certains d’entre eux sont déjà en cours de développement. Nous l’avons su grâce au dernier rapport financier de la société, dans lequel plusieurs projets sont sur la table : 5 titres édités par eux-mêmes, 2 avec Tolima et Tiny Build et 1 de plus coproduit avec Focus Home Interactive. Pour le moment, aucun d’entre eux n’a été présenté ou aucun détail n’est connu.

L’ascension fulgurante de DON’T NOD

Il faut remonter à 2013 pour trouver son premier titre : Remember Me, une aventure narrative de science-fiction éditée par Capcom pour PS3, Xbox 360 et PC. Cependant, l’explosion du studio est venue deux ans plus tard, déjà en 2015 avec le très acclamé Life is Strange, qui plus tard nous a offert une suite. En cours de route, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Vampyr, Tell Me Why, Twin Mirror… et à court et moyen terme, 8 autres jeux !

Le dernier jeu du studio est Tell Me Why, une aventure narrative qui combine réalité et fantaisie mettant en vedette deux frères jumeaux qui se retrouvent après une longue période. Il est disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One (également sur Xbox Game Pass Ultimate). Si vous ne le connaissez pas et que vous êtes curieux, vous pouvez lire notre analyse du jeu (8,5 sur 10) sur ce lien.

