La mise à jour watchOS 9.1 beta 5 est désormais disponible pour les développeurs

Après la sortie de la cinquième version bêta d’iOS 16.1 mardi, Apple a maintenant publié watchOS 9.1 bêta 5 pour les développeurs. La mise à jour vient améliorer la stabilité du système d’exploitation Apple Watch, qui en est maintenant à sa neuvième version.

Quoi de neuf dans watchOS 9.1 ?

Le numéro de version de la mise à jour d’aujourd’hui est « 20S5072a », par rapport à la version précédente « 20S5063c » de la version bêta 4. Malheureusement, il n’y a pas de notes de version pour watchOS 9.1, donc les changements apportés avec la mise à jour restent flous. Apple travaille probablement sur des améliorations sous le capot, telles que des corrections de bugs et des améliorations de sécurité.

Plus tôt cette semaine, watchOS 9.0.2 a été rendu public avec plusieurs corrections de bugs, dont une qui affectait le microphone sur certains modèles d’Apple Watch et une autre qui pouvait provoquer des interruptions du streaming audio de Spotify. Il est probable que la version bêta d’aujourd’hui inclue les mêmes corrections de bugs que watchOS 9.0.2.

Avec watchOS 9, qui est sorti pour Apple Watch Series 4 et plus tard en septembre, Apple a introduit de nouveaux cadrans de montre et réorganisé certains des anciens. La mise à jour étend également la prise en charge du clavier QWERTY à plus de langues, ajoute une nouvelle application pour les rappels de médicaments, des entraînements plus détaillés et une application Compass repensée.

Apple a également amélioré l’application Sleep avec watchOS 9 en apportant plus de données sur le sommeil aux côtés d’une nouvelle application Médicaments qui vous aide à suivre toutes les pilules et vitamines que vous prenez chaque jour.

Si vous remarquez des changements dans watchOS 9.1 beta 5, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les versions ici à Netcost-security.fr si nous trouvons quelque chose de nouveau.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :