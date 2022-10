PS Plus Extra et Premium annoncent leurs nouveaux jeux pour octobre : GTA Vice City, The Medium, Assassin's Creed Odyssey...

Comme d’habitude chaque mois, Sony a dévoilé la liste des nouveaux jeux PS Plus Extra et Premium d’octobre. Une sélection vraiment intéressante, dans laquelle on trouve des titres de toutes sortes, à la fois des classiques d’antan et des jeux actuels et très appréciés. Ici, nous les examinons tous.

Jeux PS Plus Extra en octobre

Grand Theft Auto : Vice City édition définitive

Dragon Quest XI : Échos d’un passé perdu

Assassin’s Creed Odysse

Syndicat Assassin’s Creed

Assassin ‘s Creed 3

Chroniques d’Assassin’s Creed : Chine

Chroniques d’Assassin’s Creed; Inde

Assassin’s Creed Chronicles : Russie

Constructeurs de Dragon Quest

Dragon Quest Builders 2

Héros de Dragon Quest

Dragon Quest Heroes 2

À l’intérieur

Le moyen

Naruto à Boruto : Shinobi Striker

Hohokum

Nouveaux jeux classiques sur PS Plus Premium

Yakuza 3 remasterisé

Yakuza 4 remasterisé

Yakuza 5 remasterisé

Limbo

Ultra Street Fighter 4

Castlevania : Les Seigneurs de l’Ombre

Tireur de tous les jours

Sur le nouveau – et pas si nouveau – PlayStation Plus, vous avez différentes options d’abonnement à votre disposition. PS Plus Essential est la base et vous en avez besoin à la fois pour jouer en ligne et pour télécharger les jeux plus d’une vie chaque mois. PS Plus Extra et Premium donnent accès à un catalogue de plus de 400 titres PSX, PS2, PS3, PS4 et PS5. Bien sûr, ceux de PS4 vers l’arrière ne sont inclus que dans le service Premium.

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Premium (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

En marge, comme d’habitude chaque mois, nous vous rappelons que vous avez déjà tous les jeux PS Plus d’octobre disponibles en téléchargement. Dans ce lien vous avez les informations

