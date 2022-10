Apple publie la mise à jour watchOS 9.0.2 avec des corrections de bugs

Après avoir rendu public watchOS 9 le mois dernier. Apple a lancé la mise à jour incrémentielle de watchOS 9.0.1 pour Apple Watch Ultra. Et le moment est venu pour les autres montres Apple, la société publie watchOS 9.0.2 en tant que première mise à niveau incrémentielle de watchOS 9 pour la plupart des montres compatibles. En tant que mise à niveau incrémentielle, elle résout quelques problèmes auxquels les propriétaires d’Apple Watch sont actuellement confrontés. Si votre Apple Watch fonctionne sur watchOS 9, voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour.

Apple publie la nouvelle version de watchOS 9.0.2 avec le numéro de version 20R383 et pèse environ 122 Mo. Oui, il s’agit d’une petite mise à niveau que vous pouvez rapidement installer sur votre Apple Watch. Comme la nouvelle mise à jour est accessible au public, vous pouvez facilement l’installer sur votre Apple Watch Series 3 ou un modèle plus récent.

Comme il s’agit d’une mise à jour publique, Apple a officiellement partagé un journal des modifications détaillé et, conformément aux notes de publication, la mise à jour résout les problèmes de diffusion audio sur Spotify, le problème de répétition d’alarme lors de l’utilisation d’AssistiveTouch, les problèmes de synchronisation de Wallet et de Fitness sur une montre nouvellement connectée, l’interruption audio du microphone. problèmes sur Apple Watch Series 8 et Watch Ultra. Voici le changelog complet partagé par Apple.

Interruptions du streaming audio sur Spotify

Les notifications d’alarme de répétition continuent après la suppression de l’alarme pour les utilisateurs d’AssistiveTouch

Synchronisation incomplète des données Wallet et Fitness pour l’Apple Watch nouvellement couplée

Audio du microphone interrompu pour certains utilisateurs d’Apple Watch Series 8 et Ultra

La mise à niveau est disponible pour les propriétaires d’Apple Watch Series 3 et de modèles plus récents. Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur la dernière version d’iOS 16 (la version actuelle est iOS 16.0.3). Vous pouvez accéder aux mises à jour logicielles dans l’application Apple Watch > Général > Mise à jour logicielle, puis installer le nouveau logiciel.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière mise à jour watchOS 9.0.2.

