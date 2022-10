Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast est porté en VR

Quelque chose à attendre avec impatience : Avez-vous déjà voulu jouer à Star Wars en VR ? Eh bien, le développeur VR Dr. Beef vous a couvert. Il a porté le jeu populaire de 2002 Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast sur Meta Quest 2, et il est disponible aujourd’hui.

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast était un jeu d’aventure très apprécié sorti en 2002. Les joueurs ont pris le contrôle de Kyle Katarn et se sont battus à travers plusieurs niveaux couvrant différentes planètes de l’univers Star Wars. Il est communément appelé l’un des plus grands jeux Star Wars par le fandom, déclenchant même une réédition sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en 2019.

L’enthousiasme des fans pour le jeu a incité Simon Brown, également connu sous le nom de Dr. Beef, à porter Jedi Outcast sur Meta Quest 2. Brown est un nom reconnu dans la communauté VR, déplaçant auparavant d’autres classiques vers VR, tels que Quake 2, Doom 3, et Demi-vie. Ses créations sont impressionnantes, amenant de nombreux joueurs VR à considérer les ports de Brown comme l’un des meilleurs jeux VR disponibles.

Porter un jeu Star Wars vieux de 20 ans en VR n’était pas une tâche simple. Quoi qu’il en soit, Brown a non seulement trouvé un moyen, mais a également ajouté des fonctionnalités supplémentaires. Il y a un contrôle à la première personne à mouvement complet des sabres laser, ce qui en soi est impressionnant. Il a également réussi à faire dévier les lasers des sabres laser et à démembrer les pauvres Stormtroopers, ce dernier ne faisant pas partie de l’original.

» Jedi Knight: Jedi Outcast VR Mod Early Access disponible aujourd’hui ! » @DrBeefLe fantastique mod Jedi Outcast VR sort plus tard dans la journée en accès anticipé sur Team Beef Patreon et fonctionne de manière totalement autonome sur Quest 2 ! https://t.co/WRR3Q7BFh3https://t.co/3A883h8AUs pic.twitter.com/iZOqTVr75U — Flat2VR (@Flat2VR) 9 octobre 2022

Le port est en accès anticipé, mais la vidéo tweetée ci-dessus semble assez raffinée. Il fournit une démonstration décente des sabres laser à suivi de mouvement, du lancer de sabre laser, des déviations, des fonctions de démembrement et d’une multitude de niveaux disponibles. Outre les membres calcinés, le port conserve le look classique Jedi Knight.

Le port de Jedi Outcast est actuellement en accès anticipé et est disponible pour tous ceux qui font un don de 8 $ ou plus à la page Patreon « Team Beef ».

Le Dr Beef prévoit de publier Outcast VR sur SideQuest dans le courant de 2023. Il devrait avoir l’air plus raffiné et comporter plus de niveaux et de planètes que la version actuelle pour les membres de Patreon.

La page SideQuest de Brown héberge également de nombreux autres projets VR qu’il a réalisés pour les personnes intéressées. Le port Doom 3 est une expérience VR fantastique qui mérite d’être jouée si vous aimez la franchise Doom.