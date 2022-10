Lufthansa dit qu’elle n’interdit pas les AirTags de ses vols malgré les tweets affirmant le contraire

Le week-end dernier, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a suscité une certaine controverse parmi ses clients en affirmant qu’elle interdisait désormais les AirTags dans les bagages enregistrés de ses vols. Malgré les tweets du compte Twitter officiel de Lufthansa disant que les trackers sont considérés comme des « marchandises dangereuses », la société affirme maintenant qu’elle n’interdit pas l’AirTag d’Apple.

Sur Twitter, certains clients ont interrogé Lufthansa sur les rumeurs d’interdiction des AirTags sur les vols de la compagnie. Lufthansa a répondu à partir de son compte officiel en disant que, plus précisément, elle « interdit désormais les AirTags activés des bagages car ils sont classés comme dangereux ».

Selon Lufthansa, les propriétaires d’AirTag (et vraisemblablement d’autres trackers similaires) doivent éteindre les appareils avant de vérifier leurs bagages. La compagnie a alors justifié sa décision au motif que les directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) stipulent que les objets ayant une fonction de transmission doivent être désactivés pendant un vol.

Un porte-parole de Lufthansa a déclaré Magazine des voies aériennes que Lufthansa n’a pas interdit les AirTags de ses vols. Cependant, la société note qu’il existe une « réglementation permanente de l’OACI sur ces appareils, mais cela n’a rien à voir avec Lufthansa ou tout autre transporteur ». On ne sait pas à ce stade ce qui a conduit la compagnie aérienne à dire publiquement qu’elle interdirait les AirTags de ses vols.

Bien que l’OACI ait effectivement une réglementation spécifique pour les appareils électroniques dans les bagages enregistrés, cela ne s’applique qu’à ceux équipés de batteries lithium-ion, tels que les smartphones et les tablettes. L’AirTag d’Apple utilise une pile CR2032, qui est petite et non considérée comme dangereuse pour la sécurité d’un vol. Après tout, ce sont les mêmes piles que celles utilisées par les montres traditionnelles.

Comme indiqué dans le rapport, l’Association du transport aérien international (IATA) détermine les règles concernant ce qui peut être transporté à bord d’un avion. Les compagnies aériennes peuvent apporter des modifications mineures à leurs propres politiques, mais il semble que Lufthansa n’aurait pas assez de pouvoir de décision pour interdire les AirTags – en particulier lorsque les autres compagnies aériennes ne semblent pas s’en soucier.

Bonjour David, Lufthansa interdit les AirTags activés dans les bagages car ils sont classés comme dangereux et doivent être désactivés./Mony — Lufthansa (@lufthansa) 8 octobre 2022

Il y a une raison pour laquelle Lufthansa a peut-être envisagé d’interdire l’AirTag d’Apple de ses vols. Comme nous l’avons vu dans le passé, il y a eu plusieurs rapports de personnes ayant trouvé leurs bagages perdus par les compagnies aériennes grâce à AirTag.

Le traqueur d’articles d’Apple peut facilement être placé à peu près n’importe où. Puisqu’il communique avec d’autres appareils Apple autour et ne nécessite pas de connexion Internet, c’est une excellente option pour suivre des choses comme les sacs à dos et les valises.

Plus tôt cette année, un homme a réussi à récupérer ses bagages perdus par Aer Lingus lors d’un voyage. Bien que la société ait affirmé qu’elle n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvaient les sacs, les AirTags lui ont montré leur emplacement, ce qui a aidé la police à s’y rendre et à récupérer les sacs. Des situations comme celle-ci mettent les compagnies aériennes dans l’embarras, ce qui peut les amener à envisager d’interdire les traqueurs d’articles.

Espérons que cela ne deviendra pas une tendance chez les autres compagnies aériennes.

