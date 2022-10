Les écouteurs étanches H2O Audio TRI Multi-Sport sonnent comme un excellent compagnon Apple Watch

Apple Watch a reçu cet automne une nouvelle fonctionnalité multisports/triathlon avec watchOS 9 et Apple Watch Ultra est plus durable et résistante à l’eau que n’importe quel prédécesseur. Pour compléter ces améliorations, H2O Audio est sorti avec son tout nouveau casque à conduction, le TRI Multi-Sport étanche.

La société a annoncé aujourd’hui le dernier modèle de ses écouteurs de sport dans un communiqué de presse.

« H2O Audio, premier à commercialiser des écouteurs étanches en 2003, a lancé sa dernière invention – des écouteurs à conduction osseuse multisports étanches qui vont au-delà de la plus haute cote d’étanchéité IPX8 en étant submersibles jusqu’à 12 pieds d’eau pendant une durée illimitée. ”

Caractéristiques du casque TRI Multi-Sport

Conception multisport : Conçus pour la natation, le vélo, la course, la pagaie, le surf, le ski, le snowboard et toute activité de plein air, les haut-parleurs à conduction osseuse à oreille ouverte offrent un son exceptionnel tout en préservant la conscience environnante.

Conçus pour la natation, le vélo, la course, la pagaie, le surf, le ski, le snowboard et toute activité de plein air, les haut-parleurs à conduction osseuse à oreille ouverte offrent un son exceptionnel tout en préservant la conscience environnante. 100 % étanche : La technologie étanche H2O Audio permet une immersion à 12 pieds/3,6 mètres sous l’eau pendant une durée illimitée. Le son sous l’eau est vraiment une expérience incroyable. Indice d’étanchéité : IPX8.

La technologie étanche H2O Audio permet une immersion à 12 pieds/3,6 mètres sous l’eau pendant une durée illimitée. Le son sous l’eau est vraiment une expérience incroyable. Indice d’étanchéité : IPX8. Lecteur mp3: Le lecteur MP3 intégré avec 8 Go de mémoire contiendra plusieurs centaines de chansons et accepte la plupart des formats de musique.

Le lecteur MP3 intégré avec 8 Go de mémoire contiendra plusieurs centaines de chansons et accepte la plupart des formats de musique. Bluetooth: Connectez votre iPhone, Android ou n’importe quelle montre intelligente compatible avec la musique – et profitez de la course et du vélo avec de la musique en streaming.

Connectez votre iPhone, Android ou n’importe quelle montre intelligente compatible avec la musique – et profitez de la course et du vélo avec de la musique en streaming. Vie de la batterie: 9 heures de jeu devraient couvrir même les épreuves d’endurance les plus éprouvantes.

9 heures de jeu devraient couvrir même les épreuves d’endurance les plus éprouvantes. Ajustement sécurisé : Le tour de cou offre un ajustement sûr et confortable pendant la natation, la pagaie, la course et l’entraînement.

Le tour de cou offre un ajustement sûr et confortable pendant la natation, la pagaie, la course et l’entraînement. Prix: PDSF 149,99 $, pour 99,99 $ au lancement

Bien qu’ils soient excellents pour les sports nautiques, les écouteurs TRI conviennent parfaitement à toutes les activités et à tous ceux qui préfèrent conserver une connaissance maximale de la situation. C’est grâce à la technologie de conduction osseuse, ce qui indique que vous n’avez pas les oreilles bouchées lorsque vous écoutez votre musique.

Vous pouvez vous procurer les écouteurs TRI Multi-Sport directement auprès de H20 Audio ainsi que d’Amazon.

Découvrez la vidéo promotionnelle de H2O Audio ci-dessous pour un test plus approfondi :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :