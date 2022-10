Une femme paie à son amant Instagram 30 000 $ pour un billet de retour sur Terre

Facepalm : La distance peut rendre le cœur plus affectueux, mais on pourrait dire que cela rend également le cerveau plus sombre. La version A serait la dame qui a payé 30 000 $ pour ramener son amour à la maison depuis l’ISS.

Une femme du Japon est tombée amoureuse d’un homme sur Instagram qui prétendait être un cosmonaute russe stationné sur la Station spatiale internationale (ISS). Le journal japonais Yomiuri Shimbun rapporte que pendant la relation à très longue distance, l’homme l’a convaincue qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui parce qu’il ne pouvait pas se permettre un « billet de retour vers la Terre ».

Ils ont commencé leur romance sur Instagram le 28 juin, et au fur et à mesure des arnaques amoureuses, il a été le premier à dire ces trois petits mots qui signifient tellement — Je t’aime.

« Je veux commencer ma vie au Japon », a-t-il déclaré. « Je ne peux pas le comprendre même si je le dis 1000 fois, mais je n’arrête pas de le dire. Je t’aime [machine translated]. »

Il lui a également dit qu’il voulait l’épouser dès qu’il serait de retour sur Terre mais qu’il ne pouvait pas se permettre le retour à la maison.

La femme a accepté de lui envoyer de l’argent pour payer le voyage coûteux. Entre le 19 août et le 5 septembre, la femme a envoyé au faux astronaute cinq virements électroniques totalisant 4,4 millions de yens (30 000 US$). Elle a finalement eu des soupçons et a appelé la police après que l’homme ait continué à demander de plus en plus d’argent.

La victime de l’escroquerie hors du commun était convaincue de la sincérité de l’escroc par les nombreuses photos orbitales qu’il a publiées et ses fréquentes mentions de la NASA et de la JAXA (Agence japonaise d’exploration aérospatiale). Cependant, tout au long de leur correspondance, il y a eu plusieurs drapeaux rouges que la dame a négligés.

Par exemple, il a affirmé qu’une interruption de ses messages était causée par la mauvaise réception mobile à bord de l’ISS. Non seulement l’ISS n’a pas de réception mobile, mais son seul mode de communication passe par des satellites contrôlés par l’agence avec du personnel au sol.

Il est également de notoriété publique que les astronautes stationnés sur l’ISS sont envoyés par leur pays aux frais du gouvernement. Bien sûr, une certaine confusion est compréhensible avec la privatisation des vols spatiaux par des entreprises comme Blue Origin et Space X. Cependant, soyez assuré que, qu’il s’agisse d’une entreprise privée ou du gouvernement, personne n’achète ou ne vend des billets aller simple pour l’espace. Eh bien, du moins pas avant de commencer à coloniser quelque chose là-haut, que ce soit la Lune, Mars ou autre chose.

La police préfectorale de Shiga dans la ville de Higashiomi enquête sur le crime comme une « escroquerie amoureuse internationale ». Les autorités n’ont publié aucune autre information sur leur enquête.