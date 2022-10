Fonctionnement de la détection de collision : les dirigeants d’Apple expliquent les activations en montagnes russes

Apple a expliqué plus en détail le fonctionnement de la détection de collision, au milieu de rapports faisant état du déclenchement de la fonctionnalité lors de manèges en montagnes russes. Deux cadres supérieurs ont déclaré que la détection fiable d’un accident de voiture est compliquée.

La société affirme qu’elle utilise une grande variété d’indices, y compris des choses aussi improbables que les signaux Wi-Fi…

Arrière plan

La détection de collision est l’une des principales nouveautés de l’iPhone 14 et des derniers modèles d’Apple Watch. Il est conçu pour détecter quand quelqu’un a été impliqué dans un accident de voiture et lui demander s’il a besoin de services d’urgence. S’ils ne répondent pas, les appareils composent automatiquement le 911 et signalent l’accident et son emplacement.

La fonctionnalité a montré une fiabilité variable dans les tests de collision effectués par les examinateurs.

Cependant, un problème qui est apparu est que la fonction peut être activée par inadvertance lors de la conduite sur des montagnes russes.

Fonctionnement de la détection de collision

Tech Crunch s’est entretenu avec le vice-président de la détection et de la connectivité, Ron Huang, et le vice-président du marketing mondial des produits iPhone, Kaiann Drance.

Apple a déclaré que les forces G élevées sont le plus grand indice qu’un utilisateur est impliqué dans un accident de voiture, et cela expliquerait pourquoi il serait également activé lors de manèges en montagnes russes, dans lesquels des forces G relativement élevées peuvent être brièvement expérimentées.

« C’est surtout la détection de la force G », explique Drance. Il est capable de détecter G Force jusqu’à 256 Gs. C’était l’une des principales différences entre les nouveaux accéléromètres des nouvelles montres et téléphones.

Mais la société affirme que l’ensemble de la zone est complexe et qu’il n’y a «pas de solution miracle» en termes d’indicateur unique et fiable. Au lieu de cela, la société combine une gamme variée de signaux pour essayer de détecter le crash.

En fin de compte, le gyroscope et l’accéléromètre ne sont que deux des pièces du capteur ici. La liste comprend également le GPS pour déterminer si l’utilisateur se déplace à grande vitesse, le microphone pour surveiller les bruits d’un accident et le baromètre, qui détecte le changement de pression qui se produit lorsque les airbags sont déployés. […] « Il n’y a pas de solution miracle en termes d’activation de la détection de collision », déclare Huang. « Il est difficile de dire combien de ces choses doivent se déclencher, car ce n’est pas une équation simple. En fonction de la vitesse à laquelle la vitesse de déplacement était antérieure, détermine également les signaux que nous devons voir plus tard. Votre changement de vitesse, combiné avec la force d’impact, combiné avec le changement de pression, combiné avec le niveau sonore, c’est tout un algorithme assez dynamique » […] Bluetooth et Carplay sont également utilisés pour déterminer que vous êtes dans une voiture, bien qu’aucun ne soit strictement nécessaire pour la fonctionnalité. « En plus de cela, nous avons ajouté beaucoup de signaux », explique Huang. « Qu’il s’agisse du bruit de la route ou du bruit du moteur, nous pouvons le voir. Nous pouvons voir que les routeurs Wi-Fi que vous utilisez changent très rapidement – plus rapidement que si vous marchez ou faites du vélo, etc.

La détection de collision peut utiliser automatiquement le satellite SOS

Apple a également déclaré que le système dispose de plusieurs façons d’acheminer les appels d’urgence, ce qui pourrait être nécessaire dans les régions éloignées. Cela inclut l’essai automatique de la capacité SOS du satellite.

Comme pour tout appel au 9-1-1, nous tenterons d’abord de le composer sur votre réseau. Si votre réseau n’est pas disponible, nous essaierons d’acheminer vers tout autre opérateur disponible, même s’il ne s’agit pas de l’opérateur que vous avez avec votre carte SIM. Lorsqu’il n’y a pas de couverture, cela sera lié à la fonction SOS d’urgence via satellite. S’il vous arrive d’avoir un accident comme celui-là et qu’il n’y a absolument aucune couverture là où vous vous trouvez, nous essaierons toujours de nous connecter par satellite grâce à la capacité SOS d’urgence.

Essayer d’autres opérateurs est quelque chose que tous les smartphones peuvent faire – n’importe quel réseau acceptera un appel 911 de n’importe quel téléphone portable – mais l’option satellite est unique à l’iPhone 14.

Photo : Johannes Blenke/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :