Un youtuber a recréé tout l’univers observable dans Minecraft

Une entreprise qui a duré un mois et 15 jours d’étude, de travail (et même un saut en parachute), dont le résultat est incroyable.

Dans Minecraft, il est possible de recréer n’importe quoi, même l’univers. C’est ce qu’a fait Christopher Slayton, un Américain de 18 ans connu sur les réseaux sociaux et sur YouTube sous le nom de ChrisDaCow. Une entreprise qui a duré un mois et 15 jours d’étude, de travail (et même un saut en parachute), dont le résultat est époustouflant. Trous noirs, Soleil et ses éruptions, Saturne et les nuances de ses anneaux : Slayton a réussi à recréer les détails de ce que l’on sait du cosmos dans Minecraft.

Il n’est donc pas faux de définir tout cela comme une entreprise, qui a véritablement commencé par un saut en parachute, dans le but d’acquérir un point d’observation différent. Les étapes suivantes ont vu Slayton occupé à étudier des photos de l’univers et des concepts mathématiques, pour mettre à l’échelle avec précision les différents éléments. Le tout a ensuite été transformé en une vidéo pour YouTube. Y compris la reddition finale.

Slayton est un grand passionné de Minecraft. Il y joue depuis près d’une décennie. Une passion qui le pousse en 2019 à ouvrir la chaîne ChrisDaCow sur YouTube, qui compte aujourd’hui plus de 27 000 abonnés. Son objectif est de « relever la barre » des vidéos Minecraft, d’aller au-delà des structures narratives habituelles. Il l’a dit dans une interview pour le New York Times. A l’avenir, le youtubeur espère avoir son propre studio – pour l’instant il vit avec sa famille à San Diego – et révolutionner le storytelling autour de Minecraft.

Au-delà du résultat spectaculaire, l’histoire se concentre une fois de plus sur le potentiel du jeu vidéo dans le domaine de l’enseignement. De plus en plus d’enseignants utilisent le titre développé par Mojang Studios dans leurs salles de classe. Parmi eux se trouve B. Reeja Jayan, professeur agrégé de génie mécanique, qui utilise Minecraft pour expliquer la science des matériaux à son cours à l’Université Carnegie Mellon.

Au fil des ans, le populaire jeu vidéo « cubique » s’est avéré être un outil pédagogique précieux et pour diverses disciplines. Du Roméo et Juliette de Shakespeare aux fractions mathématiques : grâce aux possibilités infinies de création et d’interaction, Minecraft parvient à rendre les élèves plus engagés et désireux d’apprendre.