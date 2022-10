Apple frappé par une plainte contre le US Labour Board à New York alors que les efforts de syndicalisation se poursuivent

Apple a vu cette année un nombre croissant de commentaires négatifs de la part de son personnel de vente au détail concernant les conditions de travail et la rémunération dans ses magasins de détail. Les efforts de syndicalisation vont de son magasin NYC Grand Central à Atlanta, Oklahoma, Glasgow, Royaume-Uni, etc. Maintenant, le US Labour Board a déposé une plainte officielle contre Apple à New York.

Les employés d’Apple du magasin Grand Central ont été parmi les premiers cette année à travailler sur un effort de syndicalisation en avril.

Le personnel d’autres magasins a emboîté le pas dans un certain nombre d’autres endroits, bien que certains comme Atlanta aient abandonné l’initiative. Une partie de cela comprenait des allégations selon lesquelles Apple aurait peut-être enfreint les lois du travail avec ses tactiques antisyndicales.

En juin, les Communications Workers of America (CWA) ont officiellement soutenu les efforts du personnel du magasin Grand Central pour se syndiquer et en septembre, ceux de l’Oklahoma ont commencé à faire de même.

L’US Labour Board porte plainte contre Apple

Maintenant, dans un nouveau développement, le US Labour Board a déposé une plainte contre Apple à New York pour conduite dans son magasin World Trade Center. Il semble que la plainte concerne d’éventuels efforts antisyndicaux utilisés par Apple.

Rapportée par Bloomberg, la plainte du US Labour Board intervient après que le CWA a soulevé quelques drapeaux :

«La plainte faisait suite à un dépôt de CWA alléguant qu’Apple avait interrogé le personnel, restreint l’affichage de dépliants syndicaux et obligé les employés à assister à des discours antisyndicaux obligatoires. La conduite a eu lieu dans le magasin Apple du World Trade Center à New York, a déclaré un représentant de CWA en mai.

Lorsque la CWA a soulevé ces préoccupations au printemps dernier, un porte-parole d’Apple a donné une réponse générique déclarant que « l’entreprise apprécie profondément les contributions de ses employés de vente au détail ».

Avec des tactiques similaires prétendument utilisées dans d’autres magasins Apple comme Atlanta, le temps nous dira si le US Labour Board déposera plus de plaintes contre Apple. Et nous garderons les yeux ouverts pour plus de détails sur la plainte officielle déposée contre Apple à New York.

