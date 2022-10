L’astéroïde touché par la sonde DART a maintenant une énorme queue de 10 000 km, comme une comète

Grâce au télescope SOAR situé au Chili, deux astronomes ont montré la longue traînée de poussière laissée par l’astéroïde Dimorphos, générée après l’impact avec DART.

La longue traînée de poussière derrière l’astéroïde Dimorphos, touché par la sonde DART. Crédit : SOAR / NFS / NOIRLab

Dans la nuit française du lundi 26 au mercredi 27 septembre, la sonde DART de la NASA s’est écrasée sur l’astéroïde Dimorphos de 170 mètres, pour vérifier s’il est possible de dévier l’orbite d’un objet dangereux dirigé vers la Terre avec un impact cinétique. Alors que les scientifiques collectent des données et attendent de comprendre si la première mission de défense planétaire a réussi, la petite « roche spatiale » s’est retrouvée dans le collimateur de multiples télescopes spatiaux et terrestres, ce qui nous a donné des images spectaculaires de la collision qui a eu lieu en profondeur l’espace, à plus de 10 millions de kilomètres de notre planète. L’un des plus frappants vient d’arriver du Chili et montre Dimorphos avec une très longue queue de débris derrière lui, semblables à ceux des comètes. Les scientifiques ont calculé qu’il fait 10 000 kilomètres de long.

L’image spectaculaire de l’astéroïde avec une « queue de comète » a été obtenue par deux astronomes Teddy Kareta de l’Observatoire Lowell et Matthew Knight de l’US Naval Academy, qui ont utilisé le télescope Southern Astrophysical Research (SOAR) équipé d’un miroir de 4,1 mètres. L’instrument est l’un des fers de lance de l’observatoire interaméricain NSF NOIRLab sur le Cerro Tololo, une montagne qui s’élève à 2 200 kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Plusieurs observatoires ultramodernes ont été construits au Chili – en particulier dans le désert d’Atacama – car il existe certains des cieux les plus beaux et les plus sombres de la planète, où la pollution lumineuse est pratiquement absente. L’image de Dimorphos a été capturée le 29 septembre, quelques jours seulement après l’impact, et montre la très longue traînée de poussière et de débris qui s’est formée derrière l’astéroïde sous la pression du rayonnement solaire, « un peu comme la queue d’une comète » , explique le NSF NOIRLab dans un communiqué.

La longueur impressionnante de la queue, comme une blessure causée par le crash (qui s’est produit à environ 24 000 kilomètres par heure), a été calculée grâce au spectrographe Goodman High Throughput, résultant en 3,1 minutes d’arc. Cela correspond à environ 10 000 kilomètres. « C’est incroyable de voir comment nous avons pu saisir clairement la structure et l’étendue des conséquences dans les jours qui ont suivi l’impact », a déclaré le Dr Kareta. « Maintenant commence la prochaine phase du travail pour l’équipe DART, qui doit analyser ses propres données et celles des observations de notre équipe et d’autres observateurs du monde entier qui ont partagé l’étude de cet événement passionnant », a-t-il déclaré. Chevalier. «Nous prévoyons d’utiliser SOAR pour surveiller les éjectas (la traînée de poussière NDR) au cours des prochaines semaines et des prochains mois. La combinaison de SOAR et AEON est exactement ce dont nous avons besoin pour un suivi efficace d’événements évolutifs comme celui-ci », s’est enthousiasmé le scientifique. L’Astronomical Event Observatory Network (AEON) est une sorte de réseau sophistiqué d’outils pour l’étude des phénomènes célestes.

A partir de l’analyse de ces images, les scientifiques pourront comprendre les caractéristiques physiques de Dimorphos, combien et quel type de matériau a été « arraché » à l’astéroïde et si ce dernier a été dévié de son orbite autour de Dydimos. La pierre spatiale frappée, en fait, fait partie d’un système binaire et est beaucoup plus petite que l’autre. A partir de toutes ces informations, les scientifiques pourront comprendre si un impact cinétique peut vraiment nous sauver d’Armageddon. Selon les chercheurs, après tout, l’impact avec un gros astéroïde n’est pas une question de si, mais de quand.

La Terre dans le passé a été frappée à plusieurs reprises par d’énormes objets, capables de déclencher des extinctions massives comme celle de la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années, qui en plus des dinosaures non aviaires condamna 75% des espèces vivantes à extinction. Ces jours-ci, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Département de physique et d’astronomie de l’Université de Rochester (État de New York) a déterminé que le plus gros astéroïde qui a frappé la Terre, il y a environ 2 milliards d’années, était un colosse de 25 kilomètres. Plus du double de la quantité de Chicxulub qui a exterminé les dinosaures. Pour dévier de tels « monstres », il faudrait cependant bien plus qu’une sonde de la taille d’un réfrigérateur s’écraser à pleine vitesse.