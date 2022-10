Le test du mode action de l’iPhone 14 contre GoPro Hero 11 montre sans surprise des résultats mitigés

Un test du mode Action de l’iPhone 14 a comparé la nouvelle fonctionnalité à la principale caméra d’action actuelle, la GoPro Hero 11.

Ce n’est pas un combat loyal, bien sûr. L’iPhone 14 doit tout faire, tandis que la GoPro n’a qu’une chose à faire bien – mais il est toujours intéressant de voir où l’iPhone a résisté à la concurrence, et où il n’a pas réussi…

Ce que dit Apple à propos du mode Action

Voici comment Apple le décrit :

Mode actions [gives] vidéo incroyablement fluide qui s’adapte aux tremblements, mouvements et vibrations importants, même lorsque la vidéo est capturée au milieu de l’action. Il utilise le capteur complet avec plus de surbalayage et une correction de roulis avancée pour rendre la vidéo incroyablement stable lorsque vous êtes au milieu de l’action. Activez-le simplement pour une vidéo fluide et de qualité sans avoir à transporter d’équipement supplémentaire comme un gimble. Il prend également en charge Dolby Vision HDR.

En d’autres termes, Apple zoome suffisamment pour pouvoir redresser l’image et rogner les coins noirs que vous obtiendriez sans le faire. Les autres caméras d’action fonctionnent sur le même principe.

Notre propre test du mode d’action de l’iPhone 14

Nous avons bien sûr fait notre propre test et constaté que plus l’action était importante, meilleur était le résultat.

Dans ce cas, vous pouvez voir une légère réduction du rebond lors d’une promenade. Mais là où le mode Action brille, c’est en courant. Le mode Action est une autre nouvelle fonctionnalité d’appareil photo qui tue Apple a ajouté à la gamme iPhone 14. Il crée une superbe vidéo fluide d’un simple toucher et sans avoir besoin d’équipement de stabilisation comme un cardan.

Test de CNET contre la GoPro Hero 11

Crumpe ont effectué un test côte à côte des deux caméras montées sur la même ceinture pectorale.

La première différence significative constatée est que l’iPhone démarre avec un capteur 4K et passe à 2,8K. La GoPro, en revanche, possède un capteur plus grand qui lui permet de produire du 4K même après un recadrage.

En ce qui concerne l’action réelle, comme le bloc, Justin Eastzer du site a été surpris de découvrir que la différence de performances de stabilisation était relativement faible, ne se manifestant vraiment qu’en sautant.

La stabilisation était comparable entre les deux, ce qui était surprenant, d’autant plus que l’iPhone et la GoPro étaient contre ma poitrine lors de courses et de saccades aussi intenses. La stabilisation de la GoPro était nettement meilleure quand j’ai sauté des rochers

Mais cela ne signifiait pas que les deux étaient équivalents.

Le métrage 4K de la GoPro semble plus net et la couleur est nettement plus saturée que la vidéo 2,8K de l’iPhone […] La GoPro et son objectif plus large ont mieux réussi à inclure mes bras dans le cadre. La caméra peut aller encore plus loin avec son objectif Hyperview qui ajoute également un aspect fisheye à la vidéo, ce que certaines personnes préfèrent.

En ce qui concerne le cyclisme sur terrain accidenté, Eastzer a déclaré qu’il n’y avait aucune comparaison.

Lorsque j’ai heurté de grosses bosses au sol, la vidéo de l’iPhone était floue et apparaissait plus instable. La GoPro a si bien géré les bosses que vous ne sauriez jamais qu’elles étaient là […] je [also] appréciez la vue large et la résolution accrue de la GoPro. Les bords légèrement déformés vous donnent l’impression de vivre l’action de première main. Les images de l’iPhone semblent plates et semblent moins immersives.

Il a conclu que vous voudrez probablement toujours une caméra d’action dédiée si vous aimez les sports extrêmes, mais pense que les gens vont capturer des vidéos décentes d’actions plus quotidiennes – ainsi que des clips musicaux sympas. Vous pouvez visionner la vidéo complète en haut de la Crumpe pièce.

Avez-vous fait votre propre test iPhone 14 Action Mode ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :