Spark mail bénéficie d’une mise à jour majeure de la productivité avec un nouvel écran d’accueil, une boîte de réception intelligente, le blocage des e-mails, etc.

Readdle est sorti avec une mise à jour majeure pour son client de messagerie Spark populaire aujourd’hui. La version apporte une multitude de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités comme un nouvel écran d’accueil, une boîte de réception intelligente, un e-mail prioritaire, une fonction de mise de côté, un centre de commande, le blocage des e-mails « Gatekeeper », et bien plus encore. Et pour la première fois, Spark s’étend au-delà de Mac, iOS et Android et est désormais disponible sur Windows.

Readdle a annoncé aujourd’hui tous les changements et ajouts au nouveau Spark dans un article de blog :

« Nous avons plus de ‘désirs’ et de ‘besoins’ que nous n’avons la capacité d’en satisfaire. Les gens et les applications nous distrairont tout le temps à moins que nous ne les limitions de manière proactive. Pour faire un travail significatif, nous avons besoin de périodes de concentration ininterrompues. Les décisions intentionnelles nécessitent plus d’efforts mais conduisent à de meilleurs résultats. Une nouvelle approche de la productivité et des e-mails est nécessaire. »

Résumant la version majeure, Readdle déclare: « Le nouveau Spark apporte une nouvelle philosophie de productivité, une expérience mise à jour, un ensemble de nouveaux outils puissants et une version Windows très attendue. »

La nouvelle philosophie de productivité de Spark repose sur quatre attributs :

Intentionnalité

Se concentrer

Accomplissement

Apprentissage

Et voici comment le nouveau Spark est lié à ces idées :

Nouvelles fonctionnalités dans l’application de messagerie Spark

Voici un aperçu de toutes les nouveautés de la dernière version :

Nouvelle boîte de réception intelligente Affiche les e-mails de personnes réelles en haut, tandis que les newsletters et les notifications sont regroupées en dessous.

E-mail prioritaire Ne manquez jamais un e-mail d’expéditeurs importants en les marquant comme prioritaires. Les messages de vos contacts prioritaires restent en haut de votre boîte de réception, mis en évidence pour une identification rapide.



Marque comme Terminé Traitez les e-mails comme des tâches et marquez-les comme terminés une fois le travail terminé. Spark supprime les e-mails « terminés » de votre boîte de réception et présente une belle récompense pour avoir atteint la boîte de réception zéro.

Mettre de côté Il y a des e-mails que vous voudrez peut-être traiter plus tard, comme un bulletin d’information à lire le week-end ou un message auquel vous ne pouvez pas répondre immédiatement. Mettez-les de côté pour un moment plus pratique et concentrez-vous sur les choses qui comptent maintenant.

Centre de commandement Agissez sur vos e-mails plus rapidement que jamais avec le Сommand Сenter. Considérez-le comme un hub avec des raccourcis vers toutes les actions que Spark a à offrir.

Écran d’accueil L’écran d’accueil permet de réduire le nombre de fois où vous ouvrez des e-mails tout au long de la journée et encourage de meilleures habitudes de messagerie. Pour réduire le stress et les distractions et augmenter la productivité, vous pouvez composer et traiter des e-mails prioritaires sans entrer dans votre boîte de réception.



Portier Présélectionnez les nouveaux expéditeurs et décidez qui est autorisé à vous envoyer des e-mails. Vous pouvez facilement bloquer les expéditeurs indésirables pour gagner du temps et de l’énergie mentale lors du traitement de leurs e-mails.



Regrouper par expéditeur Vous recevez trop d’e-mails d’un expéditeur spécifique ? Regroupez-les pour désencombrer votre boîte de réception et marquez-les comme terminés en un seul clic.

Ignorer les discussions Retirez-vous tranquillement des conversations en cours en désactivant un fil qui n’est plus pertinent. C’est parfait pour les longues chaînes d’e-mails où vous avez été mis en CC ou en BCC.

Pièces jointes volumineuses Envoyez des pièces jointes de plus de 25 Mo directement via Spark. Un destinataire recevra un lien sécurisé pour télécharger votre fichier.

Spark s’étend à Windows

Nouveaux tarifs

Parallèlement à toutes ces mises à jour, Spark obtient une nouvelle structure de prix. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser la version gratuite (et les clients existants conserveront toutes les fonctionnalités dont ils disposaient).

Mais Spark Premium avec toutes les fonctionnalités avancées et les plus récentes de cette mise à jour sera au prix de :

Nouveaux utilisateurs individuels pour 4,99 $ par mois avec un abonnement annuel (59,99 $) ou 7,99 $ par mois avec un abonnement mensuel.

pour 4,99 $ par mois avec un abonnement annuel (59,99 $) ou 7,99 $ par mois avec un abonnement mensuel. Utilisateurs individuels existants profitez d’une remise à vie de 30 % sur les abonnements annuels, faisant passer les frais de 59,99 $ à 41,99 $ (3,49 $ par mois). L’accès mensuel est au prix de 7,99 $.

Spark est un téléchargement gratuit pour macOS, iOS, Android et Windows.

Découvrez tous les détails de la mise à jour dans le billet de blog de Readdle.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :