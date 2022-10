Steam Next Fest revient avec des centaines de démos à apprécier : dates et comment jouer

Le Steam Next Fest est de retour, une initiative de Valve pour que les utilisateurs puissent essayer des démos de centaines de jeux vidéo qui n’ont pas encore été commercialisés. La dernière édition a débuté le 3 octobre et durera une semaine, jusqu’au 10 octobre. En plus de vérifier les jeux et de prendre les commandes, les joueurs pourront profiter de plusieurs diffusions en continu.

Pour regarder les flux, rendez-vous simplement sur cette page sur Steam et regardez en haut du site où vous trouverez le calendrier de diffusion. Valve explique que « dans la plupart des cas », les studios de développement eux-mêmes apparaissent dans les vidéos jouant et répondant aux questions des utilisateurs en direct. Pour demander, cliquez simplement sur l’icône de chat sous la diffusion. Une fenêtre s’ouvrira vous permettant de rejoindre la conversation.

Comment tester les démos au Steam Next Fest ?

Tester les démos est très simple. La condition essentielle est, bien sûr, d’avoir un compte Steam. Une fois connecté, il vous suffit d’accéder au site Web Steam Next Fest, de survoler n’importe quel jeu et d’installer la démo jouable. Comme si cela ne suffisait pas, ceux qui souhaitent recevoir plus d’informations sur un projet spécifique peuvent l’ajouter à leur liste de souhaits. Pour ce faire, cliquez sur l’icône étoile lorsque vous survolez n’importe quel titre.

Steam a beaucoup misé sur SteamDeck, sa nouvelle machine portable. L’appareil a des milliers de jeux compatibles, vous pouvez donc également essayer les démos sur ce matériel. La société nord-américaine continue de travailler sur les mises à jour et l’amélioration du logiciel, bien qu’elle ait également exprimé son intérêt à lancer d’autres modèles à l’avenir.

Source | Steam Next Fest