La demande ‘Storming’ d’iPhone 14 Pro voit l’assembleur Foxconn établir un nouveau record de revenus

Les analystes ont donné des points de vue contradictoires sur les ventes d’iPhone 14, mais le principal partenaire d’assemblage Foxconn a annoncé un nouveau record de revenus mensuels à la suite de la « prise d’assaut » de la demande d’iPhone 14 Pro.

La société a déclaré qu’elle était positive quant aux perspectives pour le trimestre en cours, mais reste prudente quant à l’impact potentiel des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement et de l’inflation…

CNBC rend compte du nouveau record de revenus de Foxconn en septembre.

Foxconn a déclaré que les revenus de septembre s’élevaient à 822,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais (25,9 milliards de dollars), en hausse de 40,4% sur un an et de 83,2% de plus qu’en août, un record de ventes mensuelles pour la société.

Cette croissance massive des revenus a été tirée par un « lancement de nouveaux produits et une production de masse fluide » ainsi que par la solide performance de sa division de produits électroniques grand public intelligents, qui comprend son activité clé de smartphones. Foxconn ne nomme pas ses clients, y compris Apple, dans ses communiqués sur les résultats.

Neil Shah, partenaire de Counterpoint Research, a déclaré que les revenus record de Foxconn étaient dus à une « demande fulgurante » pour les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max plus chers, qui ont été lancés le mois dernier.