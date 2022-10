Allez-vous acheter le PS VR 2 de la PS5 ? Sony est convaincu que vous

Sony semble vouloir miser sur la réalité virtuelle de manière décisive et, contrairement à d’autres technologies qu’il s’est lancées par le passé et qui se sont rapidement effondrées (la 3D sur les téléviseurs à l’époque de la PS3, par exemple), avec sa deuxième génération veut briser le record de ventes du premier PS VR arrivé sur le marché il y a à peine six ans. Savez-vous comment ils vont l’obtenir ?

Un pari risqué ?

Comme nous le disons, six ans se sont écoulés depuis le lancement du premier PS VR, un modèle de lunettes de réalité virtuelle qui a été présenté pour PS4 et qui a été un succès, bien que dans les premiers instants, Sony n’ait pas réalisé très clairement les ventes qu’il avait réalisées. . Maintenant, au fil du temps, nous savons que ce modèle a atteint un million d’unités vendues en seulement huit mois, il était donc prévu que la prochaine génération finisse par apparaître sur PS5.

Il faut rappeler que les Japonais ont lancé leur dernière console en novembre 2020, permettant aux utilisateurs de PS VR de passer de la PS4 à la next-gen, simplement en faisant l’acquisition d’un petit câble convertisseur USB pour lunettes PS4 que Sony offrait à tous les possesseurs de l’accessoire. ils n’avaient donc pas, sur la table, l’obligation de renouveler le matériel avec un appareil plus évolué. Mais ce ne sera pas comme ça, et le PS VR 2 arrivera l’année prochaine, au mois de mars et de la part de l’entreprise, il est clair qu’ils vont les vendre comme des churros.

Bloomber vient de révéler un fait qui en dit long sur la confiance que les Japonais ont dans la deuxième génération de lunettes de réalité virtuelle, et ce sont les unités qu’il fabrique déjà dans le but de les mettre en vente « début 2023 », qui ce qui pourrait bien placer cette fourchette au mois de mars. Eh bien, ce chiffre atteint deux millions d’unités pour le « day one », ce qui indiquerait dépasser confortablement les données de vente du premier modèle uniquement dans les premières semaines de vie du périphérique. Et bien sûr permettre d’avoir un stock suffisant pour alimenter la demande.

Les raisons de cette foi

Que les Japonais aient misé si lourdement sur ces PS VR 2 dans le scénario géoéconomique actuel qui inclut la rareté de la PS5 dans les stores n’a qu’une seule explication : les utilisateurs qui ont essayé le PS VR ont été tellement convaincus de l’expérience qu’ils veulent la répéter à le prix que l’on trouve dans leurs machines de nouvelle génération. Et la vérité est qu’ils manquent de raison.

Ceux qui ont vraiment essayé l’expérience de jeu sur un PS VR ont appris que jouer de cette façon est tout autre chose, beaucoup plus immersif et réaliste qu’il est difficile de comparer avec toute autre sensation que l’on peut avoir avec un jeu vidéo qui ne mer VR : des expériences à la première personne, la perception de voir et ressentir les scénarios dans leur dimension réelle et même des mécaniques de gameplay qui changent complètement l’utilisation traditionnelle d’une manette de jeu.

Il va donc de soi qu’avec l’arrivée de la PS5, Sony a décidé d’injecter plus de puissance graphique dans l’expérience VR après avoir reçu des commentaires selon lesquels la communauté est prête à expérimenter un nouveau modèle.