Apple Music franchit le cap des 100 millions de chansons

En un mot : Apple Music propose désormais plus de pistes que toute autre plateforme de streaming. Le leader de l’industrie, Spotify, revendique plus de 80 millions de pistes, dont plus de quatre millions de podcasts. Tidal, qui dispose désormais d’un niveau de streaming gratuit et de deux offres HiFi, affirme avoir plus de 90 millions de chansons.

Apple Music a récemment ajouté sa 100 millionième chanson, une étape qui survient un peu plus de sept ans après le lancement du service de musique en streaming à l’été 2015.

Comme le souligne Rachel Newman, responsable éditoriale mondiale d’Apple Music, c’est plus qu’un simple chiffre. Ce jalon représente également le changement colossal auquel nous avons assisté au cours des deux dernières décennies concernant la façon dont la musique est fabriquée, distribuée et consommée.

En effet, il n’y a pas si longtemps, les médias physiques régnaient en maître. Les bibliothèques musicales étaient limitées au nombre de cassettes ou de CD que vous possédiez. L’écoute à la demande et en déplacement était par ailleurs limitée au nombre d’albums que vous pouviez transporter physiquement. Un changeur de CD dans le coffre de votre voiture était génial au niveau supérieur. Avec l’avènement de la musique numérique, cependant, tout a commencé à changer et à mesure que la vitesse d’Internet s’est améliorée, le streaming s’est généralisé.

Le service de streaming de Cupertino était un peu en retard dans le match. Apple Music a été lancé le 30 juin 2015 et est notamment arrivé sans niveau gratuit financé par la publicité. Le prise en charge de l’audio sans perte et de l’audio spatial a été ajoutée l’année dernière et la musique classique devrait rejoindre le mélange – soit dans le cadre d’Apple Music, soit via un service autonome – dans un avenir proche.

Newman a déclaré qu’Apple continuerait à investir massivement dans la curation humaine par le biais de listes de lecture éditoriales et d’algorithmes de recommandation. « Maintenant plus que jamais, nous savons que l’investissement dans la conservation humaine sera essentiel pour faire de nous les meilleurs pour connecter les artistes et le public », a ajouté Newman.

La nouvelle série Apple Music Today, quant à elle, propose une plongée profonde dans l’histoire d’une nouvelle chanson chaque jour pour mieux aider les artistes à raconter leurs histoires et à contextualiser leur musique.

Le prix d’Apple Music est fixé à 9,99 $ par mois pour une licence unique ou à 99 $ pour une année complète si payé d’avance. Un plan familial est également disponible pour réduire le coût par utilisateur, tout comme un plan étudiant pour les abonnés éligibles.