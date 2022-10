Xiaomi 12T Pro : attaque avec un processeur haut de gamme et 200 mégapixels

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a présenté aujourd’hui la nouvelle série 12T lors d’une présentation. Il se compose de deux smartphones : Le Xiaomi 12T Pro et le 12T. La société annonce principalement le système de caméra, le processeur et la grande batterie avec technologie de charge rapide de 120 watts. Nous vous montrerons ce que les smartphones peuvent faire, ce qu’ils coûtent et quand ils apparaîtront.

Contenu:

Vous pouvez trouver les données les plus importantes dans notre tableau pratique :

caractéristique Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Filtrer CrystalRes AMOLED, 1220p, 6,67 pouces CrystalRes AMOLED, 1220p, 6,67 pouces fréquence de rafraîchissement Jusqu’à 120 Hertz Jusqu’à 120 Hertz technologie d’affichage Dolby Vision, HDR 10+ HDR 10+ détecteur d’empreintes digitales Sous l’affichage Sous l’affichage ébrécher Snapdragon 8+ génération 1 Mediatek Dimension 8100 Ultra système de caméra Grand angle 200MP

Ultra grand angle 8 MP

Macro 2MP Grand angle 108MP

Ultra grand angle 8MP

Macro 2MP caméra frontale Caméra frontale 20MP Caméra frontale 20MP batterie 5 000 mAh 5 000 mAh technologie de charge 120 W, charge adaptative 120 W, charge adaptative 5G Oui Oui connectivité NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 RAM. 8 Go ou 12 Go 8 Go Stockage 128 Go ou 256 Go 128 Go ou 256 Go système opérateur Android 12 avec MIUI 13 Android 12 avec MIUI 13

Le modèle Pro dispose d’un appareil photo de 200 MP

Le 12T Pro est particulièrement remarquable grâce à l’objectif grand angle de 200 mégapixels à l’arrière du smartphone. C’est beaucoup de mégapixels que tous les téléphones portables haut de gamme n’ont pas de nos jours. Jusqu’à présent, nous n’avons vu cela que dans le Motorola Edge 30 Ultra. Cependant, le nombre de pixels n’est pas une garantie pour de meilleures images. Le capteur et le logiciel du Xiaomi doivent encore pouvoir les traiter correctement afin d’assurer une haute qualité.

En plus de l’appareil photo principal de 200 MP, le 12T Pro dispose d’un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. Nous ne voyons donc pas de zoom optique comme dans la plupart des smartphones phares. Une caméra frontale de 20 mégapixels est disponible pour les selfies. Le 12T dans la version non Pro a presque le même système. Ici, Xiaomi l’a laissé à « seulement » 108 mégapixels dans l’appareil photo principal.

L’appareil photo principal du 12T Pro est doté d’un capteur 1/1, 22 pouces et d’un zoom intégré au capteur 2x. Vous pouvez également l’utiliser pour enregistrer des vidéos dans une résolution allant jusqu’à 8K. Cela permet une netteté d’une netteté remarquable, mais cela nécessite également beaucoup de mémoire. De plus, la plupart des utilisateurs n’auront guère besoin d’une résolution vidéo aussi élevée. Mais pour ceux qui peuvent l’utiliser judicieusement, c’est une fonctionnalité intéressante.

L’appareil photo 200 MP est l’une des principales caractéristiques. Photo: Xiaomi

Le processeur fait la différence

Le matériel et les fonctionnalités des Xiaomi 12T et 12T Pro sont en grande partie les mêmes, mais les deux nouveaux smartphones diffèrent en termes de processeur ou de système sur puce (SoC). Le Snapdragon 8+ Gen 1 intégré au 12T Pro est actuellement considéré comme le processeur de smartphone le plus puissant du marché pour les appareils Android.

Le Mediatek Dimensity 8100 Ultra est un peu plus faible dans les benchmarks, mais c’est toujours un processeur puissant. Vous ne devriez pas remarquer la différence dans les tâches quotidiennes comme naviguer sur le Web, discuter ou lire des e-mails. Si vous voulez jouer à des jeux gourmands en matériel sur votre téléphone, vous obtiendrez des performances légèrement meilleures avec le 12T Pro.

La RAM devrait être suffisante pour les deux modèles. Dans le 12T Pro, vous obtenez 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5, avec le 12T, vous devez vous contenter de 8 Go. Mais cela devrait également être suffisant pour les multitâches. Les deux téléphones portables de la série 12T se situent dans le haut de gamme en termes de performances.

Un processeur légèrement plus puissant fonctionne dans le 12T Pro. Photo: Xiaomi

HyperCharge est de retour dans le jeu

La technologie de charge rapide de Xiaomi appelée HyperCharge a été intégrée aux deux modèles 12T. Selon le fabricant, vous pouvez charger la batterie de 5 000 mAh du smartphone à 100 % en 19 minutes. Dans la vraie vie, cependant, le temps de chargement peut varier légèrement. Nous avons déjà testé la technologie HyperChage lors du test du Xiaomi 11T Pro. Ici, nous avons pu charger complètement la batterie de 5 000 mAh en moins de 20 minutes.

Selon Xiaomi, vous obtenez jusqu’à 13,5 heures de temps d’écran avec les smartphones. L’entreprise a mesuré cela dans des laboratoires de test internes. Avec une technologie appelée AdaptiveCharge, le smartphone apprend votre routine de charge et souhaite optimiser le processus avec elle. Ainsi, votre batterie devrait pouvoir conserver sa capacité plus longtemps.

Vous pouvez charger les deux modèles jusqu’à 120 watts. Photo: Xiaomi

Les affichages sont à jour

En termes d’écrans, vous obtenez tout ce que vous attendez d’un smartphone haut de gamme. Les écrans des deux modèles sont quasiment identiques. Ils mesurent 6,67 pouces et ont un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. Les deux sont des écrans Amoled, vous offrant des contrastes nets. Le taux d’échantillonnage est de 480 hertz.

Avec AdaptiveSync, le taux de rafraîchissement de l’affichage est toujours adapté à ce qui se passe en ce moment. Par exemple, si vous jouez à un jeu avec 120 FPS, vous obtenez cela aussi. Lorsque vous regardez une photo, le téléphone réduit le taux de rafraîchissement pour économiser la batterie. Le Xiaomi 12T Pro a Dolby Vision et HDR 10+, deux normes pour les vidéos à contraste élevé – tant qu’une application les prend en charge. Avec le 12T, vous devez vous passer de Dolby Vision.

Les affichages sont impressionnants. Photo: Xiaomi

Notre première impression

Sur le papier, les Xiaomi 12T et 12T Pro font bonne impression. Vous obtenez des processeurs rapides, des caméras haute résolution et de grandes batteries avec une technologie de charge rapide. Il sera passionnant de voir à quoi ressemblent les images de l’appareil photo 200 mégapixels du 12T Pro et si elles diffèrent grandement de l’appareil photo 108 mégapixels de son petit frère.

Dans le 12T Pro, Xiaomi propose un appareil bas de gamme, comme en témoignent la puce haut de gamme, la batterie puissante et l’appareil photo principal haute résolution. La seule chose qui manque en haut est une caméra zoom – et Android 13. La nouvelle version Android de Google devrait en fait être attendue à l’automne 2022. Le Xiaomi 12T se classe légèrement en dessous avec la puce légèrement plus faible et la caméra principale de résolution inférieure. La série phare actuelle de Xiaomi, le Xiaomi 12, est encore mieux équipée :

Les deux smartphones peuvent être pré-commandés dès maintenant, les ventes débutent le 13 octobre. Le 12T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage devrait coûter un peu moins de 600 euros. Le même modèle avec 256 Go de stockage coûte environ 50 euros de plus. Vous pouvez obtenir le 12T Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 800 euros.