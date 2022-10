Les plans de fabrication de puces de Samsung pourraient le voir concurrencer TSMC pour les activités d’Apple

Les plans de fabrication de puces de Samsung révélés aujourd’hui suggèrent que la société espère peut-être concurrencer TSMC pour les activités de puces des séries A et M d’Apple.

La société coréenne ne vise pas seulement les processus 3 nm et au-delà, mais prévoit également de fabriquer ces nouvelles puces avancées aux États-Unis…

Arrière plan

Jusqu’à l’iPhone 6S inclus, Apple avait l’habitude de diviser sa fabrication de puces de la série A entre TSMC et Samsung.

Cependant, TSMC a ensuite développé une avance technique qui lui a permis de remporter toutes les affaires d’Apple pour la puce A10 Fusion utilisée dans l’iPhone 7. Il s’agissait d’une puce 64 bits construite sur le processus 16 nm de TSMC, et était le premier quad-core conçu par Apple. puce, ayant deux cœurs hautes performances et deux cœurs d’efficacité. Cela a donné à l’iPhone 7 une augmentation de 40% de la puissance du processeur et une augmentation de 50% des performances du GPU, sans sacrifier la durée de vie de la batterie.

Depuis lors, TSMC est resté en avance sur Samsung en ce qui concerne les processus de plus en plus petits et a remporté toutes les affaires d’Apple pour les iPhones, iPads et Apple Silicon Macs.

Plans de fabrication de puces Samsung

Bloomberg rapporte que Samsung a maintenant annoncé son intention de passer rapidement à des processus de fabrication de puces plus petits, visant la prochaine génération de 3 nm d’ici 2024, 2 nm en 2025 et 1,4 nm d’ici 2027.

Samsung Electronics Co. a annoncé un plan quinquennal agressif pour attirer les acheteurs de puces américains avec une technologie plus avancée, visant à produire des transistors d’une largeur de seulement 1,4 nanomètre d’ici 2027 […] Le fabricant de puces coréen considère désormais son processus de puce 3 nm comme son « changeur de jeu », a déclaré Kang, et a commencé la production sur ce nœud avant TSMC. Il consacre trois fois plus de ressources à la production de 3 nm qu’avec les générations technologiques précédentes dans le but de répondre à la demande des clients […] La société vise à prendre la tête de la fabrication de puces avancées en lançant la production de masse de puces de 3 nm de deuxième génération en 2024, puis de pièces de 2 nm en 2025. Cela ouvrira la voie aux produits de 1,4 nm deux ans plus tard.

Apple devrait passer à un processus de 3 nm pour la puce A17 de l’iPhone 15, ainsi que la puce M2 Pro pour les futurs Mac. Samsung atteignant 3 nm d’ici 2024 le laisserait environ un an derrière TSMC, et potentiellement sur la bonne voie pour rattraper son retard d’ici 2025.

Un deuxième indice de l’objectif de Samsung est le fait qu’il envisage de fabriquer ces puces avancées aux États-Unis, ce qui pourrait bien plaire à Apple.

Une partie du discours de Samsung aux clients américains est sa décision de fabriquer en Amérique. Samsung possède une usine existante à Austin, au Texas, et en construit une dans la ville voisine de Taylor. Cette nouvelle usine, qui devrait démarrer ses activités en 2024, utilisera probablement les dernières méthodes de production, telles que la technologie 3 nm […] Samsung pourrait devenir un fabricant encore plus important au Texas si nécessaire, a déclaré Kang. L’entreprise a sécurisé suffisamment de sites dans la région pour se développer et répondre à la demande.

TSMC a récemment achevé la construction d’une nouvelle usine de puces en Arizona, avec une production de masse prévue pour 2024. Il n’a pas été confirmé que cette usine fabriquera des puces des séries A et M pour Apple, mais cela fait régulièrement l’objet de rumeurs. Lorsque TSMC cherchait des subventions pour l’usine, Apple a aidé à faire pression pour obtenir de l’argent.

