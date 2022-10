7 téléphones Realme devraient recevoir la mise à jour Android 13 ce mois-ci

Le mois dernier, Realme a annoncé la feuille de route Android 13 pour les téléphones éligibles. La firme teste déjà son nouveau skin personnalisé – Realme UI 4.0 qui est basé sur Android 13 sur le produit phare Realme GT 2 Pro. Et il est maintenant temps pour les téléphones plus éligibles d’avoir un avant-goût de la nouvelle mise à jour, voici la liste des téléphones Realme qui recevront la mise à jour Android 13 en octobre 2022.

La feuille de route comprend 30 téléphones qui recevront la nouvelle mise à jour à l’avenir. Mais, jusqu’à présent, la mise à niveau n’est disponible que pour le Realme GT 2 Pro. Conformément à la feuille de route, Realme GT NEO 3 (et 150W) et Realme GT 2 devraient recevoir la mise à jour Android 13 en septembre via un programme d’accès anticipé. Mais aucun de ces modèles n’a reçu le nouveau logiciel le mois dernier. Donc, si vous possédez l’un de ces téléphones, vous pouvez vous attendre à un programme de test bêta fermé ce mois-ci.

En dehors de cela, quatre téléphones Realme devraient recevoir la nouvelle mise à niveau au mois d’octobre. Au total, vous pouvez vous attendre à ce que sept téléphones Realme reçoivent la version bêta de Realme UI 4.0 basée sur Android 13 ce mois-ci. Voici la liste complète des téléphones qui bénéficieront de la nouvelle mise à niveau en octobre.

Realme GT Neo 3T

Realme 9 Pro + 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9i 5G

Realme ouvre généralement le programme d’accès anticipé à un petit nombre d’utilisateurs et plus tard à davantage d’utilisateurs via le programme bêta ouvert. Après avoir testé la mise à jour dans le programme bêta ouvert, elle sera rendue publique.

Si vous possédez l’un de ces téléphones Realme, si vous êtes pressé et que vous souhaitez goûter aux fonctionnalités d’Android 13 de Realme, vous pouvez rejoindre le programme d’accès anticipé une fois disponible. Vous ne pourrez rejoindre le programme bêta que si votre téléphone fonctionne avec la dernière version du logiciel. Si votre appareil fonctionne déjà sur la version la plus récente, vous pouvez facilement rejoindre le programme d’accès anticipé.

Realme n’a pas encore partagé les détails de son skin et de ses fonctionnalités personnalisées Realme UI 4.0 basés sur Android 13. On peut s’attendre à ce que vous puissiez goûter aux fonctionnalités essentielles d’Android 13.

