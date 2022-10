Non, Bruce Willis n’a pas vendu les droits de son visage.

Comme vous le savez, Bruce Willis a annoncé il y a quelques mois qu’il souffrait d’une maladie qui l’obligeait à raccrocher les bottes et à arrêter de tourner des films. Quelque chose qui, comme on le voit, a attristé sa légion de fans qui ont suivi ses traces pendant plus de trois décennies. Malgré cela, et bien qu’il soit à la retraite, ils le rendent encore responsable de petits miracles qu’il n’avait pas lui-même conscience d’avoir accomplis. Comme celui de vendre les droits à l’image des futurs doubles numériques créés avec les technologies Deepfake.

Rien pour vendre ton visage

Le fait est qu’il y a quelque temps, nous avons appris que Bruce Willis avait joué dans un spot publicitaire amusant en Russie, pour la société Megafon, il y a près d’un an, qui a été entièrement réalisé grâce aux techniques Deepfake par lesquelles un acteur a ensuite été remplacé par le visage du protagoniste de La Jungla de Cristal. C’était déjà une nouvelle à l’époque car cela signifiait que l’interprète lui-même laissait une part importante de son droit à l’image entre les mains d’autrui, mais ce n’était pas la première étape de tout ce qui concernait le marketing récurrent de son visage comme ressource pour utilisation dans tout type de contenu audiovisuel.

La société russe Deepcake a utilisé un deepfake autorisé du Bruce Willis dans la publicité de la société de télécommunications Megafon. La société utilise un réseau de neurones artificiels pour imposer l’image de Willis sur le visage d’un acteur russe 22 septembre 2021 • 06:20

Ainsi, c’est l’agent de l’acteur lui-même qui s’est adressé aux médias pour nier que les droits à l’image pour faire des doubles numériques aient été négociés de manière aussi générique. Même quelque chose de semblable existe. S’adressant à la BBC, un porte-parole juridique de l’interprète a confirmé qu’il n’y avait « aucun partenariat ou accord » avec la société responsable de Deepfakes.

Ainsi, Bruce Willis n’a vendu ses droits d’image à personne et, par conséquent, ils continuent de lui appartenir, donc à l’avenir, il pourrait être question de répéter l’expérience de la compagnie de téléphone russe qui a utilisé son visage de cette manière, mais par un accord spécifique. Rien d’un gros contrat envisageant une future exploitation du visage de l’acteur, alors que des nouvelles qu’il est le premier à le faire… il s’avère que rien du tout.

Mis à l’écart en raison de problèmes d’élocution

Comme vous le savez, Bruce Willis a rapporté il y a près de six mois que les médecins lui avaient diagnostiqué une aphasie, un trouble qui affecte la parole et l’empêche de comprendre et de reproduire à la fois le langage parlé et écrit, et il n’a donc eu d’autre choix que d’annoncer un retrait prématuré de la scène alors qu’il avait à peine 67 ans.

Bien que nous nous souvenions presque tous de lui pour sa participation aux films Jungle of Glass, sa véritable renommée est venue avec la série télévisée du milieu des années 1980 Luz de Luna, qu’il a joué aux côtés de Cybill Shepherd et qui était celle qui Il est vraiment passé à célébrité. Plus tard, il y a eu des succès comme Blind Date, une comédie réalisée par Blake Edwards, ou Jungle Glass qui a confirmé l’acteur comme l’un des plus réussis de ces années à Hollywood.

Bien que sans aucun doute, beaucoup d’entre vous l’auront dans leurs saints pour des succès comme The Sixth Sense… n’est-ce pas ?