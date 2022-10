Dans 200 millions d’années naîtra Amasia, le supercontinent qui réunira peuples, frontières et cultures

Une équipe de recherche a déterminé que la fermeture de l’océan Pacifique entre 200 et 300 millions d’années entraînera la formation d’un nouveau supercontinent : Amasia.

Le supercontinent Amasia. Crédit : Université Curtin

Dans 200 à 300 millions d’années, un nouveau supercontinent se formera sur Terre, auquel les scientifiques ont déjà donné un nom : Amasia. Les frontières sur lesquelles des guerres sanglantes se sont déroulées pendant des siècles n’existeront plus ; toutes les terres émergées seront embrassées les unes avec les autres, unissant les êtres humains, les cultures, les traditions et les écosystèmes, aujourd’hui dispersés sur différents continents. L’France sera littéralement incorporée au cœur d’Amasia, perdant toutes les caractéristiques qui font aujourd’hui de la « Botte » un lieu de vie privilégié dans le monde, comme la douceur du climat et les paysages enchanteurs. Le nouveau supercontinent se formera en raison de la fermeture de l’océan Pacifique, le plus ancien océan de la Terre, vestiges de la Panthalassa, l’immense masse d’eau qui entourait la Pangée, l’ancien supercontinent formé il y a environ 700 millions d’années. La formation et la désintégration des supercontinents se produisent sur un cycle de 600 millions d’années, selon les chercheurs.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Earth Dynamics Research Group – The Institute for Geoscience Research (TIGeR) de l’Université Curtin a déterminé que l’océan Pacifique se fermera dans 200 à 300 millions d’années, donnant vie au supercontinent Amasia de Perth (ouest). Australie), qui a collaboré avec des collègues de l’École des sciences de la Terre et de l’espace de l’Université de Pékin. Les chercheurs, dirigés par le professeur Chuan Huang, maître de conférences à la School of Earth and Planetary Sciences de l’Université australienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir utilisé un modèle géodynamique 4-D et diverses simulations tectoniques. Selon les experts, les supercontinents peuvent se former par deux processus distincts : l’un implique la fermeture du vaste océan extérieur – qui représente aujourd’hui le Pacifique et à l’époque de la Pangée la Panthalassa – et un autre la fermeture des océans internes ou « jeunes », qui actuellement ils sont représentés par l’océan Atlantique et l’océan Indien. Le professeur Huang et ses collègues ont déterminé qu’en raison du refroidissement du manteau qui s’est produit il y a 540 millions d’années, la croûte terrestre s’est considérablement affaiblie. Cette condition ne permet pas (et ne permettra plus à l’avenir) la formation de nouveaux supercontinents par la fermeture des océans intérieurs, mais seulement à partir de celle du vaste océan extérieur, précisément représenté par le Pacifique.

Sans surprise, l’Atlantique s’agrandit de quelques centimètres chaque année, tandis que le Pacifique se rétrécit au même rythme. A ce rythme, entre 200 et 300 millions d’années, la fusion des terres émergées qui donneront vie à Amasia sera atteinte. Le supercontinent sera formé par la migration vers l’ouest du continent américain et la migration vers l’est de l’Eurasie, tandis que l’Australie « voyagera » vers le nord pour rejoindre l’Indonésie. L’Afrique et les autres continents se rejoindront aussi, effaçant les distances, les frontières et peut-être même les guerres. A condition que l’homme soit encore présent sur Terre, dans 200 millions d’années, étant donné qu’il est constamment en guerre et continue de détruire la planète avec des émissions nocives et une surexploitation des ressources.

« Au cours des deux derniers milliards d’années, les continents de la Terre sont entrés en collision pour former un supercontinent tous les 600 millions d’années, connu sous le nom de cycle des supercontinents. Cela indique que les continents actuels devraient se réunir à nouveau dans quelques centaines de millions d’années », a déclaré le Dr Huang dans un communiqué de presse. « Le nouveau supercontinent qui en résulte a déjà été appelé Amasia parce que certains pensent que l’océan Pacifique se fermera (par opposition aux océans Atlantique et Indien) lorsque l’Amérique entrera en collision avec l’Asie. L’Australie devrait également jouer un rôle dans cet événement terrestre majeur, entrant d’abord en collision avec l’Asie, puis reliant l’Amérique et l’Asie une fois l’océan Pacifique fermé. En simulant l’évolution des plaques tectoniques de la Terre à l’aide d’un supercalculateur, nous avons pu démontrer que dans moins de 300 millions d’années il est probable que l’océan Pacifique se referme, permettant la formation d’Amasia, démystifiant certaines théories scientifiques antérieures », ajoute le scientifique.

Lorsqu’il y aura un nouveau supercontinent sur Terre, le niveau de la mer sera beaucoup plus bas que l’actuel, et le climat sera également résolument différent. Les zones intérieures d’Amasia seront en effet très arides, avec des variations de température très importantes, a précisé le co-auteur de l’étude Zheng-Xiang Li. « La Terre se compose actuellement de sept continents avec des écosystèmes et des cultures humaines très différents, il serait donc fascinant de penser à quoi pourrait ressembler le monde dans 200 à 300 millions d’années », a conclu le professeur Li. Les détails de la recherche « Le prochain supercontinent de la Terre s’assemblera-t-il grâce à la fermeture de l’océan Pacifique? » ont été publiés dans la National Science Review.