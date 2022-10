Métriques de cyclisme Apple Watch : pratique avec les nouvelles fonctionnalités d’entraînement dans watchOS 9

Une variété de nouvelles fonctionnalités de cyclisme pratiques sont fournies avec watchOS 9. Des zones de fréquence cardiaque, des fractionnements, un stimulateur, des entraînements personnalisés, et plus encore, l’application Workout offre une nouvelle expérience lors du suivi des trajets. Voici un aperçu pratique des nouvelles mesures de cyclisme Apple Watch dans watchOS 9.

Que vous soyez un cycliste passionné, que vous débutiez ou que vous souhaitiez faire des progrès délibérés, watchOS 9 offre les mesures de cyclisme Apple Watch les plus avancées à ce jour. Cela s’accompagne d’une grande mise à jour pour l’exécution des métriques cette année.

Devenir plus intentionnel avec les zones de fréquence cardiaque, obtenir une motivation supplémentaire avec un stimulateur cardiaque ou créer des entraînements de cyclisme personnalisés sont tous possibles avec watchOS 9.

Métriques de cycle Apple Watch : Quoi de neuf dans watchOS 9 ?

Voici les 6 principales nouvelles métriques et fonctionnalités de cyclisme Apple Watch :

Zones de fréquence cardiaque Fractionnements Données d’altitude (s’affichent désormais pendant le cyclisme) Pacer avec des mesures et des alertes à l’écran Créez des entraînements cyclistes personnalisés avec des segments « échauffement », « travail », « récupération » et « récupération » Entraînement multisport qui bascule automatiquement entre la course, le vélo et la natation pour les triathlètes – il s’agit d’un nouveau type d’entraînement pour « Triathlon multisport »

Voici un aperçu des nouvelles mesures de cyclisme Apple Watch en action :

Zones de fréquence cardiaque

Après avoir démarré un entraînement cycliste dans watchOS 9, le premier écran/écran principal affiche par défaut le temps écoulé, la fréquence cardiaque actuelle, la vitesse moyenne, l’altitude gagnée et la distance. Apple dit que vous pourrez personnaliser les métriques affichées.

Faites glisser votre doigt de bas en haut ou utilisez la couronne numérique pour accéder aux nouveaux écrans de mesures de cyclisme. Le deuxième écran lors de l’enregistrement d’un entraînement cycliste est celui des zones de fréquence cardiaque.

Apple Watch crée automatiquement vos 5 zones de fréquence cardiaque en fonction de la méthode Heart Rate Reserve. Et les valeurs maximales et au repos sont mises à jour automatiquement le premier jour de chaque mois.

Mais vous pouvez saisir manuellement les zones de fréquence cardiaque en vous rendant dans Paramètres > Entraînement > Zones de fréquence cardiaque sur votre Apple Watch ou sur iPhone dans l’application Apple Watch > Entraînement > Zones de fréquence cardiaque.

Grands écarts, élévation et anneaux pendant un entraînement

Il y a trois autres écrans que vous pouvez faire défiler verticalement : Split, Elevation et Exercise Rings.

Après votre trajet, vous pouvez voir une répartition plus détaillée du temps estimé que vous avez passé dans chaque zone de fréquence cardiaque, vos fractionnements et d’autres détails sur l’application iPhone Fitness.

Choisissez l’entraînement dans l’onglet Résumé et appuyez sur Voir plus de détails à côté de Fréquence cardiaque.

Pacer et entraînements cyclistes personnalisés

Depuis l’application Workout sur Apple Watch, si vous appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit d’un entraînement cycliste, vous obtiendrez plus d’options. Ceux-ci incluront des suggestions qui étaient auparavant disponibles comme les objectifs d’ouverture, de temps, de distance ou de calories.

Mais les nouvelles options sont trouvées après avoir appuyé sur le bouton « Créer un entraînement » en bas.

À partir de là, vous pouvez choisir :

Si vous choisissez d’utiliser le stimulateur, vous sélectionnerez le nombre de kilomètres que vous souhaitez parcourir et à quelle vitesse. Vous recevrez des alertes et des mises à jour pendant que vous roulez pour vous garder sur la bonne voie.

Si vous choisissez un entraînement personnalisé, vous pouvez créer une session avec des segments « échauffement », « travail », « récupération » et « refroidissement ».

Netcost-security.fr’s Take on Apple Watch métriques de cyclisme

Je pense que c’est formidable de voir des progrès dans les entraînements cyclistes avec watchOS 9 similaires aux mesures de course améliorées.

Bien que cela ne remplace pas les applications comme Strava pour les athlètes de compétition, cela offre aux utilisateurs quotidiens un suivi d’entraînement plus exploitable qui peut les aider à s’améliorer.

Une fonctionnalité que j’aimerais voir venir aux entraînements cyclistes dans watchOS 9 est la puissance de sortie. Cette fonctionnalité est incluse avec les nouvelles métriques d’exécution de watchOS 9, il semble donc être une prochaine étape logique à inclure pour le cyclisme (c’est également une fonctionnalité premium pour des applications comme Strava).

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus avec toutes les nouvelles métriques de cycle Apple Watch dans watchOS 9 ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

