Now Playing Plus résout une complication de coin sur l’Apple Watch

Amateur d’Apple Watch Craig Hockenberry de The Iconfactory a gratté sa propre démangeaison avec une nouvelle application que nous pouvons tous apprécier.

La complication

Apple fournit une complication Now Playing pour appuyer et contrôler la lecture audio à partir de n’importe quelle application sur votre iPhone ou Apple Watch. Eh bien, c’est vrai si vous utilisez un cadran de montre comme Modular avec une grande fente de complication large ou un cadran analogique avec une glissière de complication dans le cadran.

La fente de complication la plus courante de nos jours est peut-être la complication d’angle, ce qui est particulièrement vrai sur les visages analogiques où vous avez généralement quatre fentes. Certains cadrans de montres comme Meridian et Infograph ont même des complications circulaires dans le cadran.

Le problème

Il s’avère qu’Apple ne fournit pas réellement de complication de coin Now Playing pour ces nouveaux styles. Certes, ils n’existent que depuis – calendrier des chèques — environ quatre ans. Ce que vous obtenez à la place s’appelle Musique et podcasts, tandis que l’autre s’appelle Lecture en cours.

Pas si utile pour toutes les autres applications qui ne sont pas l’une de ces deux. Cela indique également que vous avez besoin de deux complications pour la même fonction si vous souhaitez contrôler la lecture de la musique et des podcasts et pas une seule.

Le correctif

Entrez Now Playing Plus, la nouvelle application gratuite des créateurs de Twitterrific et d’autres excellentes applications.

« Now Playing Plus fournit des complications angulaires et circulaires pour votre visage Apple Watch », indique la description de l’application. « Cela vous donne un accès facile aux commandes audio, sans avoir besoin de chercher dans la liste des applications ou le Dock. »

C’est ça. L’application fait ce qu’elle dit. C’est une complication de coin qui joue maintenant. Téléchargez-le gratuitement et offrez-vous une solution qui devrait être fournie avec watchOS 10. Ou watchOS 9.1. Ou watchOS 9.0.2. Vous avez eu l’idée. C’est la meilleure complication Now Playing que l’argent puisse acheter… et avons-nous mentionné que c’est gratuit ?

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :