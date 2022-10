Google a perdu un drone de livraison de nourriture lorsqu’il a tenté d’atterrir sur une ligne électrique et a été incinéré

Récapitulatif : la société de livraison de nourriture Alphabet Wing a un dossier de sécurité impeccable. Eh bien, c’était le cas jusqu’à hier, lorsqu’un de ses drones autonomes a atterri sur des lignes électriques. Personne n’a été blessé dans l’incident, mais le drone a été incinéré et environ 2 000 clients ont brièvement perdu de l’électricité.

Jeudi, un drone de livraison de nourriture en Australie a heurté une ligne électrique de 11 000 volts, pris feu et coupé l’électricité d’environ 2 000 foyers et entreprises de la région. Le drone appartenait à Wing, une filiale de la société mère de Google, Alphabet.

La société de services publics locale Energex a déclaré que le courant n’avait été interrompu que pendant environ 45 minutes car les travailleurs n’avaient pas à retirer le drone des lignes.

« Nous n’avons pas eu à retirer le drone, en tant que tel, il a en fait pris feu et s’est incinéré », a déclaré le porte-parole d’Energex, Danny Donald, à The Age.

Il a ensuite déclaré à ABC News : « Le repas était encore chaud dans la boîte de livraison du drone lorsque l’équipage est arrivé. » Pas une révélation étonnante, étant donné que le drone était en feu.

Wing a affirmé que le drone devait effectuer un « atterrissage contrôlé de précaution » et est tombé par inadvertance sur les lignes électriques. Le porte-parole de Wing a déclaré que la société avait immédiatement informé Energex de l’incident et s’était excusée. La notification rapide a également contribué à la courte durée de la panne.

Wing a ouvert une enquête interne pour déterminer ce qui a conduit à l’incident. Le drone était autonome, donc l’accident n’a pas été directement causé par une erreur humaine. Cependant, si Wing peut comprendre pourquoi le système de navigation n’a pas vu les lignes électriques, cela pourrait aider à améliorer les algorithmes pour les éviter.

Energex a déclaré qu’elle ne demanderait pas de dommages-intérêts puisque les seuls dommages concernaient la propriété de Wing – les lignes électriques et le réseau étaient indemnes à l’exception de la courte interruption. Cependant, le fournisseur d’énergie a utilisé l’incident comme un avertissement aux opérateurs de drones de loisirs, en particulier aux enfants.

« Il y a quinze ans, nous avons demandé aux gens de faire attention s’ils offraient des cerfs-volants à leurs enfants pour Noël et où ils les faisaient voler », a déclaré Donald. « Maintenant, nous demandons aux parents de faire très attention à l’endroit où leurs enfants font voler leurs drones. »

Google a lancé son projet de livraison de drones en 2014, un an avant de restructurer et de créer la holding Alphabet. En 2016, Wing s’est associé à Chipotle en Virginie pour des essais limités. En 2017, il a commencé des tests en Australie, livrant des produits pharmaceutiques et des burritos. Alphabet a obtenu l’approbation de la FAA pour livrer des marchandises aux États-Unis en 2019. En août 2022, Alphabet a affirmé qu’il était sur la bonne voie pour déployer 100 000 drones de livraison avant septembre.

Depuis tout ce temps, il s’agit du premier accident signalé impliquant un drone de livraison Wing.