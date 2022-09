Un joueur de football de l’État de l’Ohio surpris en train de porter une Apple Watch (et des crampons Louis Vuitton) pendant le match

Apple Watch a été un sujet de préoccupation au cours du week-end lors du match de football universitaire Ohio State Buckeyes. Le receveur large de l’équipe, Marvin Harrison Jr., a été aperçu en portant un pendant le match jusqu’à ce que quelqu’un appelle le temps mort.

La Expédition Colomb explique le point de vue du football universitaire sur le port d’Apple Watch sur le terrain :

Selon les règles de la NCAA, Harrison, ou tout joueur, n’est pas autorisé à être équipé d’un dispositif de signalisation électronique, mécanique ou autre dans le but de communiquer avec n’importe quelle source. Cependant, la NCAA a deux exceptions. Les joueurs peuvent porter ces appareils s’il s’agit d’une prothèse auditive de type amplificateur de son prescrite par un médecin, ou d’un appareil de transmission de données, « spécifiquement et uniquement à des fins de santé et de sécurité ».

Alors que la NCAA n’autorise pas les appareils de communication, l’Apple Watch tombe facilement dans la catégorie de la santé et de la sécurité. Pouvez-vous imaginer ce que jouer au football universitaire fait à vos anneaux d’activité ? Le match contre le Wisconsin a pris fin à 52-21 en faveur de l’Ohio State.

Néanmoins, vous voudrez peut-être opter pour l’Apple Watch Ultra plus durable si vous vous attendez à être attaqué par une force de la nature. Et certes, impossible de savoir si oui ou non l’Apple Watch est en ligne pour faire respecter les règles de communication. C’était moins un problème pour les sports pré-mobiles-Apple Watch en 2015.

On dit que Marvin Harrison Jr. a retiré l’Apple Watch (et avons-nous mentionné les crampons Louis Vuitton?) Lorsque le récepteur large de l’Ohio State a été appelé pour cela. Néanmoins, il y a un argument selon lequel ni la montre ni les crampons n’ont violé les règles de la NCAA. Cela pourrait aussi être une chose régulière pour le receveur large.

La prise de Netcost-security.fr

Ce n’est pas la première fois que l’Apple Watch et le sport universitaire/professionnel s’affrontent. Des entraîneurs à un joueur de la MLB qui est devenu plus tard un annonceur de baseball Apple TV +. Notre conseil ? Comme je l’ai déjà mentionné, faites tourner l’Apple Watch Ultra la prochaine fois. Quant aux crampons, ceux-ci devraient évidemment être standard dans le football universitaire.

Sans oublier que Marvin Harrison Jr. semble vraiment aimer son Apple Watch !

