Contrôlez la vitesse des ventilateurs de votre système en fonction des températures du système avec SpeedFan

SpeedFan est un logiciel de surveillance hardware qui peut accéder aux capteurs de température, mais sa principale caractéristique est qu’il peut contrôler la vitesse des ventilateurs – en fonction des capacités de votre puce de capteur et de votre hardware – en fonction des températures à l’intérieur de votre PC, réduisant ainsi le bruit et consommation d’énergie.

SpeedFan peut-il contrôler la vitesse du ventilateur de n’importe quel ventilateur ?

SpeedFan est capable de contrôler la vitesse du ventilateur de la plupart des marques et modèles de ventilateurs, mais cela dépendra en fin de compte de la puce de capteur et des capacités de votre carte mère. Une fois installé, SpeedFan détectera automatiquement si votre hardware est compatible et des fonctionnalités avancées sont présentées.

Quelles autres fonctionnalités SpeedFan offre-t-il en plus du contrôle de la vitesse du ventilateur ?

SpeedFan peut également lire les informations SMART de vos disques durs, afficher l’utilisation du processeur, les informations sur le chipset, les températures de base, modifier la vitesse de fréquence et analyser les tensions.

Quels systèmes d’exploitation sont compatibles avec SpeedFan ?

SpeedFan fonctionne avec Windows 9x, ME, NT, 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7, 2008, Windows 8, Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2012. Y compris les versions 64 bits.

Fonctionnalités

SpeedFan surveille les températures à partir de plusieurs sources. En configurant correctement SpeedFan, vous pouvez le laisser modifier la vitesse des ventilateurs en fonction des températures du système. SpeedFan peut changer le FSB sur certains matériels (mais cela devrait être considéré comme une fonctionnalité bonus).

Plusieurs capteurs, comme ceux de Winbond et l’AS99127F, prennent en charge le changement de vitesse du ventilateur, ainsi que d’autres de Maxim, Myson, Analog Devices, National Semiconductor et ITE, mais le fabricant du hardware doit avoir connecté les broches concernées à des circuits supplémentaires, mais triviaux. De l’une des toutes premières puces de moniteur matérielles que l’on pouvait trouver dans les PC standard, le National Semiconductor LM75 (et tous ses clones, comme le Philips NE1617 et le Philips NE1618 ou le Maxim MAX1617) ou l’Analog Devices ADM1021, ces puces ont ont été grandement améliorés, tant dans leur précision que dans leurs capacités.

Les puces actuelles peuvent surveiller les vitesses et les tensions des ventilateurs et contrôler les vitesses des ventilateurs à l’aide de PWM (modulation de largeur d’impulsion). Certaines puces peuvent même être programmées pour faire varier la vitesse des ventilateurs sans aucune intervention logicielle supplémentaire. Si votre BIOS a été programmé pour configurer de telles puces de cette façon, vous pouvez toujours essayer d’utiliser la configuration avancée de SpeedFan pour revenir au mode manuel (contrôlé par logiciel). Winbond W83697HF, Analog Devices ADT7463, SMSC EMC6D102, ITE IT8712F, National LM85C et Maxim MAX6650 sont de très bons candidats. Certaines puces SuperIO incluent également des capteurs de température.

SpeedFan peut les détecter automatiquement et utiliser leurs fonctionnalités. Les plus utilisées sont National PC87366 et toutes les puces SMSC LPC SuperIO.

SpeedFan peut trouver presque toutes les puces de moniteur matérielles connectées à l’interface série SMBus à 2 threads et au BUS ISA.

SpeedFan peut gérer :

Presque n’importe quel nombre de ponts sud

Presque n’importe quel nombre de puces de moniteur hardware

Presque n’importe quel nombre de disques durs

Presque n’importe quel nombre de relevés de température

Presque n’importe quel nombre de lectures de tension

Presque n’importe quel nombre de lectures de vitesse de ventilateur

Presque n’importe quel nombre de PWM

Quoi de neuf