Le clavier prédictif SwiftKey de Microsoft n’a pas vu cela venir

Avant que les iPhones ne commencent à prédire les mots, il y avait SwiftKey. Microsoft l’a acheté en 2016, et c’est l’un des claviers les plus appréciés des utilisateurs d’iOS et d’Android. Après presque un an sans mise à jour, les utilisateurs d’iPhone ont commencé à s’inquiéter de l’avenir de cette application, qui est désormais plus courte que prévu.

Selon ZDNet, Microsoft supprimera SwiftKey de l’App Store à partir de la semaine prochaine. Voici ce que Chris Wolfe, directeur de la gestion des produits chez SwiftKey, a déclaré à la publication :

À partir du 5 octobre, la prise en charge de SwiftKey iOS prendra fin et elle sera supprimée de l’App Store d’Apple. Microsoft continuera à prendre en charge SwiftKey Android ainsi que la technologie sous-jacente qui alimente le clavier tactile Windows. Pour les clients qui ont installé SwiftKey sur iOS, il continuera à fonctionner jusqu’à ce qu’il soit désinstallé manuellement ou qu’un utilisateur obtienne un nouvel appareil. Veuillez visiter Support.SwiftKey.com pour plus d’informations.

Pour ZDNet, il pense que cela pourrait être lié aux politiques d’Apple concernant « la sauvegarde de son jardin clos » car si « Apple n’accorde pas l’accès à certaines interfaces, il n’y a pas de moyen facile ou bon de faire fonctionner un produit qui nécessite une intégration ».

À l’heure actuelle, il n’y a aucune restriction concernant SwiftKey ou les claviers prédictifs, bien que l’on convienne qu’Apple préférerait que les utilisateurs choisissent sa propre solution « privacy-first ».

Microsoft SwiftKey, selon sa propre page d’application, est « le clavier intelligent qui apprend votre style d’écriture, vous pouvez donc taper plus rapidement », ce qui « indique que la correction automatique fonctionne réellement pour que vous puissiez faire passer votre message rapidement, sans erreurs ».

Les utilisateurs peuvent également personnaliser le clavier avec des dizaines de thèmes parmi lesquels choisir, envoyer des emojis, des GIF, etc.

Selon la publication, SwiftKey continuera à vivre sur les appareils Android. Les utilisateurs d’iPhone, au moins, doivent télécharger l’application avant le 5 octobre pour profiter un peu plus de ce clavier prédictif.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :