Un nouveau procès intenté par la SEC accuse les dirigeants de MoviePass de fraude

Facepalm : Les dirigeants responsables du scandale des mots de passe MoviePass sont à nouveau dans le collimateur du gouvernement américain. Les dirigeants avaient déjà réglé une affaire portée par la FTC en juin 2012. Cependant, maintenant la SEC veut son livre de chair. Si un juge le juge bon, deux anciens dirigeants de MoviePass pourraient faire face à de lourdes amendes et être définitivement interdits d’occuper des postes de haut rang dans toutes les sociétés enregistrées auprès de la SEC.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit trois anciens dirigeants de MoviePass pour fraude. La SEC afirme que Theodore Farnsworth et Mitch Lowe ont induit les investisseurs en erreur en les vendant sur le modèle commercial MoviePass en utilisant de fausses informations. Un troisième dirigeant, Khalid Itum, est accusé d’avoir pris 310 000 $ à l’entreprise en utilisant de fausses factures.

Lowe a dirigé MoviePass en tant que PDG de 2016 à 2020. Farnsworth a travaillé comme directeur général pour Helios et Matheson Analytics, la société mère de MoviePass, de 2017 à 2020, lorsque la société a déposé le chapitre 7. Au cours de leurs mandats, la SEC affirme qu’ils sont tous les deux » intentionnellement » partagé de fausses informations sur l’entreprise « à plusieurs reprises ».

De 2016 à 2018, MoviePass a bien fonctionné, augmentant le nombre d’abonnés à plus de trois millions sous la surveillance de Lowe. Cependant, cette clientèle considérable a provoqué une hémorragie de fonds pour l’entreprise. Ainsi, en juillet 2018, Lowe a ordonné aux employés de changer les mots de passe des utilisateurs les plus importants du service. Farnsworth, Lowe et Helios ont accepté une ordonnance de consentement impliquant une plainte de la Federal Trade Commission concernant le scandale des mots de passe louches en 2021.

Cependant, le gouvernement fédéral n’a pas fini de distribuer les fessées. La plainte déposée auprès de la SEC lundi indique que Farnsworth et Lowe ont arnaqué les investisseurs en mentant sur la rentabilité de l’entreprise après le rachat de l’entreprise par Helios.

SEC v Farnsworth téléchargé par CS Jeffrey

Avant qu’Helios n’entre en scène, les abonnements illimités coûtaient environ 40 à 50 dollars par mois. Après l’acquisition, Farnsworth et Lowe ont déclaré aux investisseurs que MoviePass pouvait toujours générer des bénéfices dans le cadre d’un modèle commercial de 9,95 $ par mois. Cette affirmation était manifestement fausse et a créé une situation de trésorerie négative qui a persisté jusqu’à ce qu’Helios doive déposer son bilan.

La plainte se lit comme suit :

« Face à des flux de trésorerie négatifs débilitants – plutôt que de dire la vérité au public – Farnsworth et Lowe ont conçu des tactiques frauduleuses pour empêcher les gros utilisateurs de MoviePass d’utiliser le service, et ont faussement et trompeusement informé le public que l’utilisation avait diminué naturellement ou en raison de mesures prises par l’entreprise. avait employé pour lutter contre les prétendues violations des termes et conditions de service de MoviePass par les abonnés.

Le procès de la SEC demande des dommages-intérêts, mais veut également que Farnsworth et Lowe soient interdits d’occuper à nouveau un poste d’administrateur ou de direction dans une société enregistrée auprès de la SEC.

Un porte-parole de Farnsworth a déclaré que son équipe juridique prévoyait de contester les allégations de la SEC affirmant que l’affaire avait été réglée « il y a près de trois ans ».

« M. Farnsworth continue d’affirmer qu’il a toujours agi de bonne foi dans le meilleur intérêt de ses entreprises et de ses actionnaires », a déclaré le porte-parole à Bloomberg.

Un avocat de l’ancien vice-président de MoviePass, Khalid Itum, clame également son innocence dans l’affaire, affirmant que la SEC a « injustement ciblé » M. Itum.

« Khalid est fier du caractère et de l’intégrité dont il a fait preuve tout au long de son séjour à MoviePass, et nous sommes impatients de contester les allégations sans fondement de la SEC contre lui devant le tribunal », a déclaré l’avocat d’Itum, Adam Fee.

Ni Lowe ni ses représentants n’ont commenté le procès.