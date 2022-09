iOS 16.1 beta 3 permet désormais aux utilisateurs de basculer entre les ensembles de fonds d’écran dans l’application Paramètres

Apple a publié mardi iOS 16.1 beta 3 aux développeurs alors que la société continue de peaufiner plusieurs aspects du système d’exploitation de l’iPhone. L’un des principaux nouveaux aspects d’iOS 16 est l’écran de verrouillage repensé, et avec la version bêta d’aujourd’hui, Apple permet aux utilisateurs de basculer encore plus facilement entre les ensembles de fonds d’écran.

Avec le nouvel écran de verrouillage de l’iPhone, les utilisateurs peuvent créer plusieurs ensembles, chacun avec un fond d’écran et des widgets différents. Actuellement, la seule façon de basculer entre les ensembles de fonds d’écran consiste à appuyer et à maintenir l’écran de verrouillage jusqu’à ce que l’iPhone affiche tous vos autres fonds d’écran ajoutés.

Avec la version bêta d’aujourd’hui, Apple permet également aux utilisateurs de basculer entre les ensembles de fonds d’écran via l’application Paramètres. Plus précisément, vous pouvez désormais voir toutes les options d’écran de verrouillage en accédant au menu Fonds d’écran dans les paramètres de l’iPhone. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer entre les ensembles de fonds d’écran et appuyer sur pour les personnaliser. Bien sûr, vous pouvez également créer un nouvel écran de verrouillage à partir de là.

Avec la première bêta d’iOS 16.1, Apple avait déjà facilité la personnalisation de l’écran de verrouillage des utilisateurs. Il existe maintenant deux options différentes pour modifier les paramètres de l’écran de verrouillage et des fonds d’écran de l’écran d’accueil. Auparavant, les utilisateurs devaient accéder à l’application Paramètres pour modifier le fond d’écran de l’écran d’accueil.

Fait intéressant, ce nouveau système de papier peint introduit avec iOS 16 a été divulgué pour la première fois dans le cadre d’une version interne d’iOS 14 en 2020.

Quoi d’autre de nouveau avec iOS 16.1 ?

iOS 16.1 apporte d’autres changements pour les utilisateurs d’iPhone. Par exemple, il active le pourcentage de batterie pour plus de modèles d’iPhone tels que l’iPhone 11 et l’iPhone 13 mini. Apple a également modifié l’indicateur de batterie afin qu’il ait désormais une icône dynamique lorsque le pourcentage est activé.

La mise à jour ajoute une option de recharge d’énergie propre, une API Live Activities, une prise en charge anticipée du protocole Matter et la possibilité de supprimer l’application Wallet.

Pour les utilisateurs d’iPad, la version bêta d’iPadOS 16.1 d’aujourd’hui apporte Stage Manager pour les anciens modèles d’iPad Pro avec la puce A12X et A12Z. La mise à jour devrait être rendue publique dans le courant du mois d’octobre.

