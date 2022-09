Le super fan de Nintendo a passé 7 ans à construire ce jeu classique de Mario dans Super Mario Maker 2

Dans un Koopashell : Un super fan de Super Mario Maker a récemment terminé de travailler sur un projet en cours de réalisation depuis 2015. L’utilisateur de Twitter Metroid Mike 64 a passé les sept dernières années à travailler sur un jeu Mario original qui se joue comme un classique de Nintendo. Le jeu propose 40 parcours répartis sur huit mondes et utilise les sept Koopalings comme boss de fin de monde, certains avec des attributs de base et d’autres avec des caractéristiques plus uniques.

Deux douzaines d’étapes sont basées sur le style visuel et le gameplay de Super Mario World, 14 sont de Super Mario Bros. 3 et les deux dernières ont l’apparence d’un niveau Super Mario Bros. original. Six des huit mondes comportent des cartes ramifiées.

Contrairement à d’autres projets de Super Mario Maker qui sont incroyablement difficiles ou qui tentent de troller les joueurs, Mike a déclaré que sa création ressemblait à quelque chose que Nintendo aurait déjà dû créer lui-même.

Le travail sur le projet, qui deviendrait par la suite officieusement connu sous le nom de Super Mario Bros. 5, a commencé avec le Super Mario Maker original pour la Wii U. La suite très attendue de Super Mario Maker est arrivée à la mi-2019 pour le Switch, et Mike a minutieusement importé les cours sur bloc par bloc.

En avril 2020, Nintendo a publié la troisième et dernière mise à jour pour SMM2 qui comprenait la possibilité de créer des mondes avec plusieurs cours. Jusqu’à huit mondes et 40 cours sont pris en charge, une limite pleinement utilisée dans ce projet.

Les personnes intéressées peuvent vérifier La création de Mike en utilisant l’ID du fabricant : 0G9-XN4-FNF.

Voici pour espérer que Nintendo ne sera pas vexé par le nom non officiel du jeu et fera quelque chose de drastique comme l’effacer des serveurs de Super Mario Maker 2.

Nintendo a une longue histoire de protection avec véhémence de sa propriété intellectuelle et pourrait ne pas aimer que Mike utilise Super Mario Bros. 5 comme nom du projet. Si vous vous souvenez, la société a tué un remake de fan de Metroid II qui a pris plus de huit ans au développeur.