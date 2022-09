Officiel : DC vient de dévoiler le vrai nom du Joker

Depuis sa première apparition dans Batman #1 en avril 1940, le méchant par excellence du Dark Knight a toujours caché une foule de mystères. Au-delà de ses multiples versions de la façon dont il s’est retrouvé avec ses cicatrices caractéristiques, la vérité est que le vrai nom du personnage n’a jamais été clair. Heureusement, nous avons enfin pu sortir du doute. DC a finalement décidé de donner un prénom et un nom au méchant dans le numéro 5 de Flashpoint Beyond.

Quels noms le Joker avait-il jusqu’à présent ?

Le Joker a eu des dizaines d’apparitions dans les bandes dessinées et a également eu beaucoup d’importance dans les films Batman. Cependant, son vrai nom a toujours été une grande inconnue. L’identité du personnage a généré un grand mystère parmi les fans de bandes dessinées. À tel point que des théories détaillées ont été développées sur le nom du personnage.

Jack Napier

Déjà dans les films de Tim Burton, le Joker s’appelait Jack Napier, un nom qui a été beaucoup utilisé depuis. Cependant, ils ne se sont appuyés sur aucune bande dessinée pour prendre cette décision – vous ne verrez pas non plus ce nom dans aucun panneau. Le nom vient de sortir d’un mélange amusant. D’un côté, le nom de Jack Nicholson lui-même, celui qui allait jouer le méchant. Et de l’autre, le nom de famille d’Alan Napier, un hommage à l’acteur qui avait incarné Alfred dans la série Batman de 1966 et qui était décédé un an avant la sortie en salles du film de Burton. Des années plus tard, ce nom de Joker a été recyclé dans le Arrowverse.

Arthur Fleck

L’autre nom du Joker que nous connaissons est Arthur Fleck, c’est ainsi que s’appelait le protagoniste du film Joker, réalisé par Todd Phillips et joué par Joaquin Phoenix.

Ni Jack Napier ni Arthur Fleck

Comme nous l’avons dit, les films Batman dans lesquels ce personnage est apparu ont osé donner leurs noms. Pourtant, les comics avaient résisté jusqu’à présent.

Tout semblait aller de la même manière que d’habitude jusqu’à ce que le numéro 5 de Flashpoint Beyond, la suite de Flashpoint, sorte récemment. Dans ce numéro, Martha Wayne et Thomas Wayne discutent de la véritable identité du Joker. Martha finit par gagner la discussion, car elle admet qu’elle a forcé un Psycho-Pirate à lui dire la véritable identité du personnage. C’est ainsi que nous avons découvert que le vrai prénom du Joker est Jack Oswald White. Allez, ils n’étaient pas complètement hors piste avec Jack Napier.

Un univers alternatif qui s’applique à l’univers DC

Même si Flashpoint Beyond est un univers alternatif, tous les personnages qui apparaissent partagent les mêmes noms que dans l’univers DC. Dans cette version, le Joker est une bande dessinée ratée, quelque chose de similaire à ce que nous avons vu dans son film solo. Jack Oswald White est un homme marié et il travaille comme commis au Wayne Casino. Pour cette raison, il s’ensuit que le nom du méchant s’applique à l’ensemble de l’univers DC, exactement de la même manière que pour le reste des personnages.

Au cas où vous vous poseriez la question, le musicien Jack White a été la clé pour nommer le personnage. En effet, l’artiste a remercié DC Comics pour le geste sur son compte Instagram.