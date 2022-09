Apple Watch Ultra impressionne par la durabilité, l’application Depth et les tests d’autonomie de la batterie

L’Apple Watch Ultra a été officiellement lancée pour tout le monde vendredi et, comme prévu, un certain nombre de tests extrêmes ont déjà émergé. Ces tests vont à des longueurs incroyables pour tester la durabilité, les fonctionnalités de fitness et plus encore offertes par l’Apple Watch Ultra. Les résultats sont plutôt impressionnants…

Dans une vidéo publiée sur YouTube par TechRax, la durabilité de l’Apple Watch Ultra est mise à l’épreuve avec un marteau et un test de chute. Comme nous l’avons détaillé dans le passé, l’Apple Watch Ultra présente un certain nombre de touches de conception qui sont spécifiquement là pour la durabilité. Cela inclut la nouvelle finition en titane, l’écran plat, le protège-couronne, etc.

Dans ce test, vous pouvez voir qu’Apple ne ment pas en vantant la durabilité de l’Apple Watch Ultra. L’appareil résiste incroyablement bien au test du marteau, survivant à des coups répétés sans endommager l’écran.

Malheureusement, l’Apple Watch Ultra elle-même s’éteint et ne se rallume pas avant que l’écran ne soit endommagé. Cela signale une sorte de dommage interne qui s’est produit malgré le fait que l’écran en saphir a succombé au marteau.

TechRax soumet également l’Apple Watch Ultra à des tests de chute, car aucun test de durabilité n’est complet sans tests de chute arbitraires.

Test d’application en profondeur

Pendant ce temps, un test distinct du YouTuber DC Rainmaker exécute la nouvelle application Depth de l’Apple Watch Ultra et les performances sous-marines à travers le gant. Cette vidéo teste l’Apple Watch Ultra à l’aide d’une chambre de plongée, simulant l’expérience de la plongée et résistant aux changements de pression associés.

La jauge de profondeur de l’Apple Watch Ultra peut fournir une mesure en temps réel de la profondeur sous-marine jusqu’à 40 mètres, ainsi que des relevés de température de l’eau, selon Apple. L’application Depth s’intègre à cela pour vous montrer des données en temps réel pendant que vous descendez. La vidéo montre également ce qui se passe lorsque vous allez plus loin que cette limite de 40 mètres, l’application Profondeur affichant un avertissement indiquant que vous ne verrez aucune donnée tant que vous ne reviendrez pas à 40 mètres ou plus.

Les tests de David Smith

Enfin, le développeur iOS et ami du site David Smith a également mis l’Apple Watch Ultra à l’épreuve. Avec sa toute nouvelle Apple Watch Ultra, Smith a instantanément fait un voyage au Highlands écossais pour une randonnée.

Rapport de situation après le premier jour de l’Apple Watch Ultra Expedition : cet appareil est incroyable, j’adore le grand écran, il a très bien fonctionné pour le suivi et la navigation. Toujours trouver mon chemin avec le bouton Action. A fait 18 miles d’entraînements entièrement suivis avec l’écran plein… il reste encore 37%. Jour 2 de l’Ultra Expedition. Axé aujourd’hui sur la navigation, la taille de l’écran rendait la lecture des cartes très lisible. J’ai parcouru 17 miles aujourd’hui, le tout avec une carte topographique mise à jour en direct sur mon poignet, la batterie s’est terminée à 63% restante. Oh et c’était très, très humide.

Jour 2 de l’Ultra Expedition. Axé aujourd’hui sur la navigation, la taille de l’écran rendait la lecture des cartes très lisible. J’ai parcouru 17 miles aujourd’hui, le tout avec une carte topographique mise à jour en direct sur mon poignet, la batterie s’est terminée à 63% restante. Oh et c’était très, très humide. pic.twitter.com/4XSc3XYPuc —David Smith (@_DavidSmith) 25 septembre 2022

